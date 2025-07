Uma nova informação sobre Dona Ruth Moreira, mãe da cantora Marília Mendonça — morta em um acidente aéreo em 5 de novembro de 2021 — movimentou as redes sociais na noite dessa segunda-feira (7).

Segundo a apuração divulgada pelo jornalista Ricardo Feltrin, ela teria se apropriado de parte do valor destinado às outras vítimas do voo.

De acordo com documentos e relatos obtidos pelo jornalista, a apólice de seguro do avião fretado previa uma indenização de US$ 1 milhão no total, sendo US$ 200 mil para cada uma das cinco vítimas: Marília Mendonça, o tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins Medeiros e o copiloto Tarciso Pessoa Viana.

Veja informações de jornalista sobre Dona Ruth:

Dona Ruth teria tomado conhecimento sobre o seguro menos de 24 horas após o acidente, quando os corpos sequer haviam sido sepultados. A empresa responsável pela aeronave confirmou, à época, que a apólice cobria todos os passageiros igualmente, independente da posição social ou fama.

Apesar da divisão originalmente estipulada, Dona Ruth teria proposto ficar com metade do valor total, o equivalente a US$ 500 mil, sugerindo que a filha, por ser a principal figura do voo, teria maior relevância. Para isso, teria convocado as famílias das demais vítimas e proposto que cada uma lhe transferisse US$ 100 mil da quantia a que tinham direito.

Segundo Feltrin, diante da pressão e da ameaça de uma possível batalha judicial prolongada, as famílias acabaram aceitando o acordo informal. Um familiar ouvido pelo jornalista declarou que a proposta só foi aceita porque as famílias precisavam do dinheiro, visto que os entres que faleceram sustentavam as famílias.

Reações em redes sociais

A família de Henrique Ribeiro se manifestou sobre a informação de Ricardo Feltrin nas redes sociais. George Freitas, pai do produtor, escreveu em post no Instagram: "A verdade sempre vem!".

João Henrique Souza, irmão do produtor, chamou a atitude de Dona Ruth de injusta e declarou que a família foi obrigada a aceitar o que a mãe da cantora exigiu.

"Essa dor foi carregada por anos, essa injustiça feita para com meu sobrinho, único herdeiro de Henrique. Essa maldade, crueldade para com a família que foi OBRIGADA a aceitar essa imposição no momento de tanta dor! Mas é isso meus amigos, a justiça de Deus nunca falha… e a verdade sempre prevalecerá", disse o irmão de Henrique Ribeiro.

O que diz Dona Ruth?

Ao portal Hugo Gloss, o advogado de Dona Ruth declarou que as informações são "inverdades". Conforme Robson Cunha, o dinheiro do seguro está na conta de Léo, filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, desde o acidente.

Ainda segundo o advogado, o caso foi tratado diretamente com os herdeiros das vítimas. Ele, porém, não informou se o valor depositado na conta corresponde a 50% do valor total do seguro. Robson também não deu detalhes sobre a divergência dos valores informados por Feltrin.

"Essa informação é totalmente inverídica! D. Ruth não ficou com nenhum centavo, todos os valores recebidos foram na conta do Léo e lá permanecem até hoje. O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília e lá permanece até hoje", afirmou o advogado.

Ainda de acordo com Robson, existe uma "campanha para difamar sua cliente". "O único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela que a prejudique no processo de guarda. Isso, além de desprezível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades", concluiu.