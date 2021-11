Tio de Marília Mendonça avisou à mãe dela que estavam pousando momentos antes da queda do avião

O tio e assessor pessoal de Marília Mendonça, Abicieli Silveira Dias Filho, de 43 anos, enviou uma mensagem à irmã, Ruth Moreira, momentos antes da queda do avião. Questionada pela mãe da cantora se já haviam chegado ao destino, ele disse: ‘quase pousando”.

Legenda: Print exibido no Fantástico Foto: Reprodução / Fantástico

Ruth relembrou a situação em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (14). Ao ler a mensagem, contou, ela se havia se tranquilizado.

Durante entrevista ao Fantástico, o irmão de Marília, João Gustavo, disse que uma religiosa ajudou a comunicar o óbito à mãe. Ruth desmaiou ao saber da morte da filha.

"Eu não sabia o que eu fazia. Perdi todo o sentido. Quem foi dar a notícia para ela foi a pastora que estava aqui dando uma força para a gente, orando. E aí, quando falaram, ela passou mal", contou o irmão.

A dor da despedida

Durante a entrevista, Ruth Moreira segurava um caderno entregue, com outros objetos pessoais, à família de Marília Mendonça. Ela relatou a dor do processo de luto e as escolhas que tem feito para enfrentá-lo.

"Vou continuar forte sem mexer nas coisinhas dela. Às vezes em que eu tenho muita saudade, vou lá, abraço o travesseiro, cheiro o travesseiro dela. Passo lá no closet dela para cheirar as roupas dela. Saio e fecho a porta do quarto", disse.

O aniversário dela foi um dia antes do acidente. Na ocasião, Marília fez uma homenagem para a mãe.