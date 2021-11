'É grande a perda, é dor demais, mas Deus tem me fortalecido', diz mãe de Marília Mendonça em culto

Familiares e amigos da cantora Marília Mendonça participaram nessa quinta-feira (11) de um culto em homenagem à cantora, na Igreja Assembleia de Deus, em Goiânia. Na ocasião, a mãe da sertaneja, Ruth Dias, falou sobre o luto que tem vivido. As informações são do G1.

"Quero agradecer minha família que está toda aqui. Gente, é grande a perda, é dor demais. Perdi meu irmão, perdi minha filha e um produtor que era quase um filho, mas Deus tem me fortalecido", disse.

Na última sexta-feira (5), Marília Mendonça, o tio e o produtor dela, além do piloto e do copiloto do avião que levava a equipe para Minas Gerais sofreram um acidente e morreram no desastre aéreo.

Murilo Huff, ex-namorado da cantora e pai de Léo, filho da sertaneja; as duplas Maiara e Maraisa e Henrique e Juliano e Juliano e Hugo Henrique estiveram na celebração. Léo, de 1 e 10 meses, não estava no templo religioso.

Legado

Ruth Dias afirmou que o que a filha queria mesmo era que a família e os amigos alegrassem o nome de Deus.

"Agradecer e louvar a Deus pelos 26 anos que Deus deixou ela comigo. Pelo legado que ela deixou aqui. Boa filha, boa mãe", contou.

Emoção

Também no culto, Maiara e Maraisa subiram ao altar para cantar uma música gospel em homenagem à amiga. Maiara se emocionou e chorou durante o louvor.

"Obrigada, Deus, por nos permitir honrar a nossa amiga. E vamos honrar até o fim", expressou Maraisa.

A pastora Vilma Mello relatou que conhecia Marília Mendonça e que a cantora sempre frequentava a Igreja Evangélica.

De acordo com a religiosa, ela esteve com a família da sertaneja no aniversário de Ruth Dias, pouco tempo antes da morte de Marília Mendonça.

"Nós vamos cultuar a Deus. Vamos valorizar o senhor, porque ela já não está aqui conosco. E a alegria que nós temos hoje é porque ela foi em paz. Ela conheceu Jesus, então, a gente sabe que ela teve a salvação", relatou Vilma Mello.

Missa de Sétimo Dia do produtor

Também nessa quinta-feira (11), aconteceu em Goiânia, na Paróquia Nossa Senhora de Assunção, a Missa de Sétimo Dia do produtor Henrique Bonfim Ribeiro, que estava no avião com Marília Mendonça durante o acidente.