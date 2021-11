Copiloto de avião de Marília Mendonça falou sobre morte em última pregação na igreja

A irmã de Tarciso Pessoa, copiloto do avião que morreu no acidente envolvendo a cantora Marília Mendonça e outras três pessoas, na última sexta-feira (5), em Minas Gerais, prestou uma homenagem ao irmão no Instagram.

Na publicação, Nagila do Vale disse que Tarcísio Pessoa falou sobre morte na última pregação na igreja onde congregava. As informações são do Extra.

Ele citou a história bíblica do rei Ezequias, passagem do Antigo Testamento que retrata um homem sentenciado à morte que rogou a Deus que lhe desse mais tempo de vida. O pedido foi aceito, e ele viveu por mais 15 anos.

Também fez uma oração antes do fim das gravações. "A arma mais poderosa que existe no mundo é a oração", afirmou. Essa teria sido a última mensagem pregada por Tarcísio Pessoa antes do acidente que avião que o vitimou.

'Verdadeiro homem de Deus'

A narração pontua que o copiloto era "um verdadeiro homem de Deus" e cita trechos de publicações de Nagila do Vale em homenagem a ele.

"É como a empresa me deu a notícia: Nagila, seu irmão foi um herói, ele deu a vida e tentou de tudo. A prova está aí, a aeronave não se estraçalhou. Orgulho do meu herói", destaca a legenda de um dos posts que ela fez, contida no vídeo.

Primeira homenagem

Há cinco dias, Nagila prestou a primeira homenagem ao irmão e relembrou a devoção e a fé que ele tinha, mencionando um trecho da mesma música citada pela mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias: "Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor".

Tarciso Pessoa morava em Samambaia e tinha 37 anos. Deixou dois filhos e a esposa grávida. As investigações sobre o caso estão em andamento.