Filho de Marília Mendonça ainda não sabe da morte da mãe, diz avó da criança

O filho da cantora Marília Mendonça, Léo, de um ano e 11 meses, ainda não sabe da morte da mãe . A família analisa como irá comunicá-lo e o prepara para o processo de luto, conforme informou em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (14).

Marília e outras quatro pessoas morreram após a queda de um avião no último dia 5 de novembro.

"Ele ainda não entende o que está acontecendo. Para ele, a mãe foi trabalhar, como a gente sempre falou para ele: 'A mãe está trabalhando'", contou a mãe da cantora, Ruth Moreira.

"Se ele olhar a porta do quarto dela fechada, ele fala 'mamãe'. Ele quer ir lá, quer bater, quer entrar. Às vezes, eu entrava com ele e falava: 'Mãe não está aqui, não, mamãe está trabalhando", relembrou a avó.

O irmão de Marília, João Gustavo, informou que a família ainda avalia como abordar o tema para a criança.

"A gente já pensou em várias várias formas, né? Eu até comentei com a minha mãe: a gente vai falar da estrelinha, falar da rainha. A mãe dele foi uma rainha foi uma rainha no Brasil, foi a rainha do Brasil", disse o irmão.





Avó tem sido 'forte' pelo neto

Ruth Moreira contou que fazer-se presente para o neto tem a mantido forte para encarar os momentos mais difíceis.

"Eu chorei muito dois dias, depois não. Porque eu tenho meu neto. Se ele vir eu chorando, vai se desesperar, né? Nos primeiros dias, eu corria lá em cima e chorava, chorava... Urrava, sabe? Gritava por dentro", relatou.

"Depois, lavava o olho e ia brincar e cantar com ele as musiquinhas dele, cair no chão, jogar bola... E ele morre de rir. Quando tem esse tempinho assim, que eu começo a ficar triste, falo: 'Agora não. Agora é a hora de eu brincar com ele"', disse.

Ruth relatou, ainda, que não teve "tempo de ter um luto". A sua principal preocupação, neste momento, era a tutela do Léo.

Após reuniões, ficou definida a guarda compartilhada. A criança continuará com morando com a avó, mas terá a convivência com o pai, o cantor sertanejo Murilo Huff.

"Nós somos família e vamos criar o Léo do mesmo clima aqui. De paz e amor, porque ele vai precisar muito da gente", disse Ruth.

