Luciano Huck pede desculpas por comentário polêmico sobre Marília Mendonça: 'Me arrependi'

O apresentador Luciano Huck abriu o "Domingão" deste domingo (14) pedindo desculpas aos fãs da cantora Marília Mendonça e da dupla sertaneja Maiara e Maraisa, sobre um comentário feito no programa anterior que causou polêmica nas redes sociais, em relação ao peso das artistas.

Em 7 de novembro, a atração fez homenageou Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião com outras quatro pessoas, em Minas Gerais, dois dias antes.

Huck, então, comentou: "Faz três semanas que eu estava com elas no palco. E na verdade era só metade delas, elas estão as três magrinhas no palco", o que gerou repercussão negativa na internet.

"Sem noção", disse um. "Desnecessária a piada do Huck em relação ao peso das três cantoras enquanto o público chora a morte de uma delas. O peso da Marília não definia o talento dela", afirmou outro.

Pedido de desculpas

Neste domingo (14), o apresentador falou que tem muito orgulho do tributo que o programa conseguiu realizar, e expressou que é importante se colocar quando se "comete algum tropeço". "E é assumindo os nossos erros que a gente aprende e avança".

"Na semana passada, teve uma passagem, era duas horas e meio ao vivo, teve uma imagem do Domingão que elas participaram e eu fiz um comentário sobre a estética das três. E quando eu fiz, eu me arrependi no mesmo minuto", declarou.

"O mundo tá melhorando tanto, a gente estar superando coisas, tem assuntos que a gente não deve falar mais. E falar de estética, a maior parte sofreu tanto ao longo da vida com essa pressão, do que é bonito ou feio, das pessoas se julgarem, eu acho que a gente não tem que falar mais. Então eu peço desculpas por ter feito um comentário sobre isso, não farei mais", acrescentou Huck.