Funerária sorteia ingressos de show de Maiara e Maraisa em tributo a Marília Mendonça e é criticada

Uma funerária de Lorena, no interior de São Paulo, decidiu fazer um sorteio de ingressos para o show da dupla Maiara e Maraisa, que assumirá a apresentação que seria da amiga, previamente marcada antes do acidente de avião que vitimou a cantora e outras quatro pessoas.

O objetivo é atrair novos seguidores na conta oficial do Instagram, mas a situação causou a revolta dos fãs, que criticaram a promoção.

"Venha participar deste sorteio incrível e ter sua diversão garantida neste feriado", informa a legenda da campanha, que pede para que os interessados sigam a página, curtam a publicação e compartilhem nos stories da rede social.

No post, a empresa usou uma foto das irmãs Maiara e Maraisa, bem como de Marília Mendonça, que faleceu em um desastre aéreo com outras quatro pessoas no dia 5 de novembro, em Minas Gerais.

"Assistência funerária com a dupla mais abalada pela morte da atualidade? Que falta de senso", criticou um internauta.

"É sério isso? Uma funerária fazendo sorteio neste momento? Vocês acreditam que isso é uma boa coisa?", comentou outro.

'Muito além dos serviços funerários'

Em resposta, o plano explicou que "vai muito além de serviços funerários, vale a pena dar uma conferida em nosso trabalho e caso tenha alguma dúvida, estaremos a disposição. Ótima tarde e que Deus o abençoe".