Dona Ruth fala de disputa com Murilo Huff pela guarda neto ao Fantástico: 'Havia uma convivência'

A mãe da cantora Marília Mendonça, a empresária Dona Ruth, falou pela primeira em entrevista à TV sobre a disputa pela guarda do neto, o pequeno Léo, que enfrenta com o pai do garoto — o cantor sertanejo Murilo Huff. A conversa com o dominical será exibida neste domingo (13).

Em trecho do bate-papo com Dona Ruth, divulgado nas redes sociais pela TV Globo, ela fala sobre a relação dela com o pai do garoto até o início da briga judicial. "Havia uma convivência. Até ele lá e pedir a guarda", declarou a avó do pequeno Léo. O processo do sertanejo corre em segredo de Justiça na Comarca da Família da cidade de Goiânia (GO).

Veja trecho de entrevista:

Na rede social "X", após a divulgação do trecho da entrevista, opiniões de seguidores do cantor e de Dona Ruth lotaram a web.

"Estão dando voz a pessoa certa. Quem acompanha a Marília, sabia do amor dela pela mãe, e o quanto a Ruth sempre cuidou do neto", escreveu uma usuária da rede social.

Outro comentário fez desabafo em prol de Huff: "Guarda de filho é de mãe e pai. Avó é parente".

Como começou briga entre Dona Ruth e Murilo?

Quando Marília Mendonça morreu, logo depois, ambos anunciaram em um comunicado que eles decidiram que a guarda ficaria aos cuidados de dona Ruth, e Murilo viria quando quisesse o filho. E assim foi até agora.

"Recentemente, o Murilo procurou a família da Dona Ruth para dizer que queria que a guarda fosse dele e queria que isso não fosse para Justiça. A resposta dela foi: 'não, não vou ceder'", revelou o jornalista Leo Dias em programa de TV "Fofocalizando".

Após veiculação da informação na mídia, Huff disse ainda que não tem e nunca teve a intenção de afastar Léo da família materna, mas que diante do que ele diz que descobriu, no início do ano, a prioridade é bem-estar do filho, e que a “verdade prevalecerá”.

Dona Ruth atacou Huff falando de contas não pagas

No final de junho deste ano, Dona Ruth disse em redes sociais que, desde a morte de Marília, o pequeno Léo nunca recebeu "nenhum centavo de pensão do pai". Além disso, ela explicou que sempre defendeu que o neto respeitasse o pai.

"A verdade um dia será apresentada e tenho a certeza de que a justiça será feita...Em respeito ao meu neto e seguindo determinação judicial, não vou manifestar tudo agora, mas não posso me calar diante de atitude tão desumana com uma mulher, mãe e avó", publicou Dona Ruth.

No mesmo dia, o cantor rebateu as informações da ex-sogra. Em uma lista, Murilo afirmou que a história não era verdade, visto que os gastos com a criança chegavam aos R$ 15 mil por mês. Segundo ele, por meio de comprovantes de pagamentos, os gastos são divididos com a escola (R$ 2,6 mil), o plano de saúde (R$ 1,2 mil), com psicóloga (R$ 2,8 mil), babá/enfermeira R$ 5 mil e até tratamento para diabete (R$ 4 mil).

Murilo ganhou guarda provisória do filho

Em 30 de junho, a imprensa divulgou que Murilo recebeu a guarda provisória do filho após audiência. Indícios de negligência e alienação parental foram os motivos que embasaram a decisão do juiz que concedeu a guarda unilateral provisória do filho.

Conforme a decisão, "a responsabilidade do pai pelo cuidado do filho é a regra, não a exceção, e deve ser garantida pelo Judiciário".

O documento pontuou ainda que, no caso de Léo, "o pai não pode ser considerado figura secundária ou eventual no processo de formação do filho" e ressaltou que é atribuição dele prover cuidado, proteção, educação e afeto à criança.