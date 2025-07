Cover de Marília Mendonça, cantora diz que foi processada por Dona Ruth em R$100 mil

A cantora Lorena Alexandre, conhecida como cover de Marília Mendonça, fez um desabafo em meio as polêmicas envolvendo o nome de Dona Ruth — mãe da sertaneja. A artista diz que foi processada pela empresária após a morte da artista em novembro de 2021, porque ela não concordava com o trabalho de Lorena.

"Fui processada, sim. A dona Ruth me pediu R$ 100 mil e tentou acabar com minha vida e carreira. Enquanto muitos estavam lá como “covers de estimação”, eu fui perseguida, humilhada, difamada — eu me calei", afirmou a cantora cover em uma publicação nas redes sociais.

Veja também É Hit 'Estou vivendo um luto', desabafa dona Ruth sobre guarda do filho de Marília Mendonça e Murilo Huff É Hit Dona Ruth ficou com metade do seguro das vítimas do acidente de Marília Mendonça, diz colunista

O fato de Lorena usar o nome de "cover oficial" da sertaneja desagradou à família. Ela chegou a discutir nas redes sociais com Ruth Moreira e João Gustavo, mãe e irmão de Marília, e então decidiu não se identificar mais com referência a famosa. Os parentes de Marília teriam dito que nunca autorizaram nenhum título com o nome da artista.

Na época, muita gente não entendeu. Fãs cegos me ameaçaram, ameaçaram meu filho, me colocaram em pânico, e fui tratada como culpada por existir. Mas hoje… o Brasil está enxergando a verdade Lorena Alexandre Cantora

Processo em segredo de justiça

Lorena afirmou que o processo de Dona Ruth contra ela ainda corre em segredo de Justiça, mas que ela não teria o valor para pagar caso seja derrotada a ação: "R$100 mil? Eu nunca teria como pagar. O processo tá em segredo de justiça, então não posso falar mais. Mas deixo claro: aqui tem amor, respeito e entrega. Pela Marília, eu vou até o fim".

Por fim, Lorena declarou: "Mas uma coisa eu disse — e repito: ninguém vai calar a minha voz. Enquanto eu estiver nos palcos, sempre haverá um momento especial pra Marília. Até meu último dia, vou amar, respeitar e cantar Marília".

Até a publicação desta matéria, Dona Ruth não se pronunciou nas redes sociais sobre o assunto.