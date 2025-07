Áudio sobre divisão de seguro contradiz versão de Dona Ruth ao 'Fantástico'

Um áudio obtido pela jornalista Gaby Cabrini contesta as afirmações feitas por Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, no último domingo (13).

Segundo o material, divulgado no programa "Fofocalizando", do SBT, nessa segunda-feira (14), a empresária conversou com familiares das vítimas do acidente aéreo sobre a divisão do seguro, embora tenha dito que isso não aconteceu.

O áudio foi enviado por Fernanda Costa, viúva de Henrique Ribeiro, ex-produtor de Marília Mendonça, em meados de 2022. Nele, ela faz um apelo para que o valor do seguro do acidente aéreo seja dividido de forma justa.

“Ruth, vim te pedir pela misericórdia de Deus… Sei que você perdeu sua filha, perdeu seu irmão, mas perdi o pai do meu filho. Só tenho o meu filho agora", clama Fernanda. "Ruth, quantas coisas a Marília tem! A Marília tem o Léo, tem você, tem o pai, que é cantor. Meu filho não tem ninguém, não".

Após a reprodução da mensagem, Gaby Cabrini afirmou, durante o programa, que a resposta de Ruth foi fria e distante. "Ela [Dona Ruth] fala que é para a Fernanda resolver longe dela. Ela se retira da situação e fala que paga muito bem ao advogado dela. Ela fala: ‘Fernanda, se resolve com meu advogado’", acrescenta a jornalista.

Ainda de acordo com a jornalista, Fernanda teria sido bloqueada por Ruth após essa conversa. “Meu áudio foi um pedido de socorro. Ela sabia o que estava acontecendo. A resposta foi que os advogados iam resolver”, disse Fernanda, em outro áudio enviado à jornalista.

Polêmica na divisão do seguro

Na semana passada, o jornalista Ricardo Feltrin divulgou que Dona Ruth teria se apropriado de parte do valor destinado às famílias outras vítimas do voo. Documentos obtidos por ele informam que a apólice de seguro do avião fretado previa uma indenização de US$ 1 milhão no total, sendo US$ 200 mil para cada uma das cinco vítimas.

Entretanto, Dona Ruth teria proposto ficar com metade do valor total, o equivalente a US$ 500 mil, sugerindo que a filha, por ser a principal figura do voo, teria maior relevância. Para isso, teria convocado as famílias das demais vítimas e proposto que cada uma lhe transferisse US$ 100 mil da quantia a que tinham direito.

Segundo Feltrin, diante da pressão e da ameaça de uma possível batalha judicial prolongada, as famílias acabaram aceitando o acordo informal.

O que disse Dona Ruth ao 'Fantástico'?

Durante entrevista ao "Fantástico", no último domingo, Dona Ruth negou ter tido qualquer contato com os familiares das vítimas. "Eu não conversei com nenhuma dessas pessoas. O doutor chegou aqui, o meu advogado, e falou: ‘O juiz entendeu que tem que ser feito assim. Ele entendeu que a maior parte a Marília tem que receber’”, disse.

A fala dela foi corroborada com a do advogado Robson Cunha: "Dona Ruth, em nenhum momento, fez nenhuma tratativa com nenhuma das partes. Quem tratou desse assunto foram os representantes legais, os advogados", informou.