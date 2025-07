Cantor sertanejo morre após cair da carroceria de caminhonete e sofrer edema cerebral

Faleceu nesta segunda-feira (14), o cantor Felipe Alves, de 24 anos. Ele era parceiro do amigo de infância Raphael numa dupla sertaneja. O artista sofreu um edema cerebral causado por uma queda de uma caminhonete no domingo (13).

Após o acidente, o cantor foi levado para o Hospital Regional de Araguaína. Entretanto, ele não resistiu e veio a óbito durante a manhã. De acordo com relatos de amigos, a arrancada brusca do veículo fez o cantor cair de cabeça no chão.

Por meio de nota nas redes sociais, a equipe da dupla sertaneja confirmou a morte de Felipe, e que o sepultamento do artista será ainda nesta segunda, no Cemitério São Lázaro, também em Araguaína (TO).

“Hoje, com o coração em pedaços, compartilhamos que o nosso querido Felipe não está mais entre nós. Ele partiu cedo demais. Agora está ao lado do Criador, no céu que ele tanto olhava com esperança, com sua alma leve e sua voz eternamente viva”, diz o trecho do texto.

Felipe & Raphael se conheciam desde a infância, até que decidiram formar a dupla sertaneja no ano passado e estavam se preparando para gravar o primeiro EP.

Veja postagem oficial