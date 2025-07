Cantor Fabiano Menotti capota carro em acidente na BR-040, em Juiz de Fora

O cantor Fabiano Menotti, dupla com o irmão César Menotti, capotou o carro em um acidente de carro na BR-040, em Juiz de Fora (MG), na tarde deste domingo (13). Segundo informações do Corpo de Bombeiros ao g1, a Corporação foi acionada por volta das 17h para atendimento a uma colisão entre dois veículos no km 771 da rodovia.

No carro, o sertanejo estava acompanhado de um secretário, segundo informou a assessoria de imprensa do cantor. Ele seguia para um show em Cordeiro (RJ). Já o outro veículo era guiado por um militar, que estava de folga.

Ao portal Leo Dias, o cantor revelou que ele estava dirigindo o carro. Em vídeo enviado ao site, ele explicou como tudo aconteceu.

“Aconteceu essa fatalidade de um carro ter freado na frente e eu ter que desviar dele. Acabou pegando outro carro, bateu na lateral do meu, perdeu o controle e capotou”, relatou o sertanejo.

O veículo do cantor ficou completamente destruído e as rodas traseiras foram arrancadas. Algumas pessoas chegaram a parar para tentar ajudar Fabiano.

Mesmo depois do susto, o cantor ainda informou que irá seguir com a apresentação agendada para acontecer em Cordeiro (RJ).