A mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira Dias, comentou, em entrevista ao "Fantástico", da TV Globo, sobre a briga judicial que têm travado Murilo Huff pela guarda de Léo, fruto do relacionamento da filha com o cantor. Um dos questionamentos foi a herança deixada pela artista, que foi bloqueada até a resolução do processo.

Todos os valores deixados por Marília foram herdados exclusivamente pela criança. A artista faleceu em 2021, quando o avião em que estava com outras quatro pessoas caiu sobre um curso d'água na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

Na última semana, com o início do processo, a guarda unilateral provisória de Léo foi concedida a Murilo Huff, com decisão baseada em acusações de negligência e alienação parental por parte de Dona Ruth, avó do menino. A Justiça apontou que informações médicas importantes haviam sido escondidas do pai da criança.

Herança bloqueada

A mesma decisão, inclusive, bloqueou todas as contas bancárias com o dinheiro da herança que eram movimentadas por Dona Ruth e Murilo até o momento. A situação só deve ser alterada mediante resolução da questão da guarda.

"Tudo que vem da Marília é 100% do meu neto. Ele é o único herdeiro", disse Ruth ao ser questionada pela reportagem do "Fantástico". Segundo ela e o advogado, não houve "dilapidação patrimonial" e, além disso, o patrimônio de Léo já "mais que triplicou" desde a morte de Marília.

Antes do processo, os recebíveis de Marília Mendonça, advindos de royalties e outros valores, eram administrados em conjunto por Ruth e Murilo, todos enviados para a herança da criança. Os recursos em questão eram destinados ao pagamento de necessidades do menino, como alimentação, lazer e vestuário.

"Foi apresentada uma ação de prestação e contas porque em hipótese alguma existiria qualquer dilapidação patrimonial", apontou o advogado de Dona Ruth.