Preso, Oruam é notificado a deixar mansão por suposta dívida de R$ 600 mil

O cantor Oruam, preso na última semana após se envolver em uma confusão com policiais, foi notificado a desocupar a mansão em que morava há quase dois anos, no bairro do Joá, zona oeste do Rio de Janeiro. A residência é avaliada em R$ 40 milhões.

De acordo com informações da Folha de S. Paulo, a saída do imóvel de luxo está sendo mediada por familiares do rapper. A noiva de Ouram, inclusive, foi convocada a deixar a casa nos próximos dias, enquanto ele está preso em Bangu 3, no complexo de Gericinó.

Conforme a publicação, há dois motivos para os proprietários solicitarem a desocupação imediata: a exposição excessiva da mansão com as polêmicas do rapper e uma suposta dívida de R$ 600 mil, referente a aluguéis e juros em atraso.

Esta não é a primeira vez que os donos do imóvel se manifestam. No fim de fevereiro, Oruam recebeu uma notificação para deixar a casa. Agora, com a ameaça da ação judicial, a defesa do rapper decidiu encerrar o contrato de locação.

"Houve um desfecho amigável e Oruam não foi despejado. Ele recebeu uma notificação extrajudicial por excesso de exposição da casa, e o contrato encerrado de forma amistosa. Entendemos que, se a alta exposição — que realmente existiu — poderia causar maiores problemas ao proprietário, o melhor seria deixar o imóvel. A informação sobre inadimplência é inverídica", alegou a assessoria do cantor.

Detalhes da mansão

A mansão onde Oruam morava tem quatro andares e vista para o Canal da Joatinga e a Praia da Barra. Com 1.200 m² de área total, a residência dispõe de cinco suítes, sete banheiros, área gourmet, espaço de lazer e três vagas de garagem.

Avaliada em R$ 40 milhões, a casa ainda possui duas piscinas, sauna a vapor, varanda, jardim em elevação, além de amplas salas de estar, jantar e TV, e uma cozinha equipada.