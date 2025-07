Noiva de Oruam denuncia conduta de policiais em operação e diz que prisão abalou a família

A influenciadora Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, se pronunciou nas redes sociais após a prisão do artista, na tarde da última terça-feira (22).

Em um texto publicado no Instagram, ela denunciou como a operação foi conduzida, acusou os policiais de comportamento abusivo e intimidador e falou sobre a opinião de Marcinho VP, pai do artista, sobre a prisão do filho. "A forma como alguns dos policiais se comportaram foi completamente invasiva. Não havia qualquer consideração pela dignidade de quem estava ali", escreveu.

A estudante contou que os agentes apontaram armas para Oruam antes mesmo de entrarem na residência, ameaçaram a cadela dele com um fuzil e invadiram os quartos sem qualquer autorização. “Quando tentei entender o que estava acontecendo e olhei pela janela, um fuzil foi apontado diretamente para mim”, relatou. Fernanda também afirmou que apenas dois dos policiais demonstraram postura profissional durante toda a ação.

Além das denúncias, Fernando disse que Marcinho VP, preso desde os anos 1990, não ficou indiferente à situação do filho. “Contrariamente ao que muitos pensam, meu sogro não se alegra com nenhuma dessas notícias. Ele e minha sogra lutaram incansavelmente para que os filhos mudassem o destino da família”, afirmou.

Ela reforçou que a prisão abalou a família e provocou grande desgaste emocional. “Mesmo presos por um sistema que marginaliza desde sempre, eles sonharam com algo diferente. Ver tudo isso acontecendo é um tormento psicológico contínuo para todos nós”, concluiu. O caso segue em investigação.

Nos comentários da pastagem, Fernanda teve o apoio da sogra: “Eu creio que Deus vai fazer justiça. Por nós e por ele. Te amo”, escreveu Márcia Gama.