Oruam é classificado com alto grau de periculosidade ao ser registrado no sistema prisional do RJ

Oruam, como é conhecido Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, foi classificado com grau alto de periculosidade em guia de recolhimento da Polinter, da Polícia Civil. O rapper de 25 anos foi preso na última terça-feira (22), e teve prisão preventiva mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro(TJRJ) nesta quarta-feira (23). Conforme a Folha de S.Paulo, esse é o segundo nível em uma escala de quatro.

No documento, com o número 92/2025, aparece a foto de Oruam com cabelos tingidos de vermelho e o casaco que utilizava quando se apresentou na Cidade da Polícia. Oruam é investigado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Legenda: Rapper foi preso na última terça-feira (22) Foto: Reprodução/PCERJ

Ao todo, ele foi indiciado por sete crimes:

Associação ao tráfico de drogas;

Tráfico de drogas;

Resistência;

Desacato;

Dano;

Ameaça;

Lesão corporal.

No sistema prisional, Oruam afirmou se identificar com o Comando Vermelho. Ele é filho de Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, apontado como um dos principais líderes da facção, que cumpre pena em penitenciária federal, de onde comandaria o tráfico.

Penitenciária Serrano Neves

Ele foi levado à penitenciária Serrano Neves, conhecida como Bangu 3A. Esse presídio é destinado aos presos do Comando Vermelho.

Nessa unidade, estão presos como os chefes My Thor, Criam de Belford Roxo, Léo Barrão, Choque e Naldinho. Além disso, é a mesma em que Marlon Brendon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, ficou quando foi preso em maio sob suspeita de apologia ao crime.