Mulher corre pedindo ajuda a PMs após ser sequestrada e estuprada pelo ex-companheiro; veja vídeo
Detido, o suspeito confirmou a versão e estava em posse do celular da vítima
Uma mulher de 28 anos escapou de um sequestro após ser estuprada pelo ex-companheiro, de 35 anos, ao conseguir pedir ajuda à Polícia Militar no município de Corinto, interior de Minas Gerais, na noite de terça-feira (26).
O incidente foi registrado pelas câmeras de segurança de um posto de gasolina local. A vítima saiu do carro apressadamente e correu em direção aos policiais militares que trafegavam pela região.
Segundo a PM, a mulher havia sido sequestrada em Conceição do Mato Dentro e estava sendo levada para Joaquim Felício sob constantes ameaças de morte.
Durante o percurso de cerca de 210 quilômetros, ela relatou ter sido estuprada e ameaçada de morte. O suspeito também teria ameaçado jogar o carro em uma ribanceira se ela pedisse ajuda.
No boletim de ocorrência, os policiais disseram que a mulher se encontrava "totalmente abalada" e afirmou que estava sendo sequestrada. Ela também contou que temia pela própria vida devido à agressividade do ex-companheiro.
O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Ele confirmou a versão dos fatos e disse que sua atitude foi errada. O carro utilizado no crime foi apreendido, e o celular da vítima foi encontrado em sua posse. Agora, ele está à disposição da justiça.
