Mulher corre pedindo ajuda a PMs após ser sequestrada e estuprada pelo ex-companheiro; veja vídeo

Uma mulher de 28 anos escapou de um sequestro após ser estuprada pelo ex-companheiro, de 35 anos, ao conseguir pedir ajuda à Polícia Militar no município de Corinto, interior de Minas Gerais, na noite de terça-feira (26).

O incidente foi registrado pelas câmeras de segurança de um posto de gasolina local. A vítima saiu do carro apressadamente e correu em direção aos policiais militares que trafegavam pela região.

Segundo a PM, a mulher havia sido sequestrada em Conceição do Mato Dentro e estava sendo levada para Joaquim Felício sob constantes ameaças de morte.

Durante o percurso de cerca de 210 quilômetros, ela relatou ter sido estuprada e ameaçada de morte. O suspeito também teria ameaçado jogar o carro em uma ribanceira se ela pedisse ajuda.

Legenda: Segundo os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, a vítima relatou que estava sob constante ameaça de morte Foto: Divulgação / Policia Militar de Minas Gerais

No boletim de ocorrência, os policiais disseram que a mulher se encontrava "totalmente abalada" e afirmou que estava sendo sequestrada. Ela também contou que temia pela própria vida devido à agressividade do ex-companheiro.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia. Ele confirmou a versão dos fatos e disse que sua atitude foi errada. O carro utilizado no crime foi apreendido, e o celular da vítima foi encontrado em sua posse. Agora, ele está à disposição da justiça.

