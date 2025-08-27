Homens com fuzis e uniforme da polícia assaltam carro-forte e trocam tiros com seguranças, em Osasco

Homens com fuzis, escudos e uniformes que simulavam o da Polícia Civil de São Paulo tentaram assaltar um carro-forte, na tarde desta quarta-feira (27), em Osasco. A informação foi compartilhada pela CNN.

Imagens da ação do grupo ganharam as redes sociais. Nos registros, feitos por câmeras de monitoramento do estabelecimento comercial onde tudo aconteceu, é possível ver os homens encapuzados entrando rapidamente no local.

Com a chegada dos suspeitos, e uma troca de tiros com seguranças, clientes entraram em pânico e saíram correndo, deixando o ambiente vazio em poucos segundos.

Ao todo, as câmeras registraram quatro homens saindo de um veículo, que foi deixado no estacionamento do estabelecimento quando eles praticavam a ação.

Após a ação, os indivíduos conseguiram fugir, utilizando uma Tiguan preta, de acordo com informações obtidas pela CNN. Ainda segundo a apuração, eles seguiram em direção à Rodovia Raposo Tavares.