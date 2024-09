Condenado por furto ao Banco Central em Fortaleza é morto em confronto com a PM em São Paulo

Um dos homens condenados por envolvimento no furto ao Banco Central (BC) em Fortaleza, em 2005, morreu nessa quarta-feira (11) durante confronto com a Polícia Militar de São Paulo. Fernando de Carvalho Pereira, 49 anos, era integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). As informações são do portal Uol.

Ele era procurado pelas autoridades, pois participou de um ataque a um carro-forte na última segunda-feira (9). Segundo o Uol, ele integrava uma quadrilha que ateou fogo no veículo e atirou contra a PM, em um primeiro confronto.

O grupo do qual ele fazia parte tinha 15 criminosos, segundo as investigações. Além de Fernando, morreram nessa quarta outros dois integrantes do grupo criminoso: Anderson Aparecido Diniz, investigado por homicídios, e Kleber Pires Pereira, de 41 anos, com extensa ficha criminal. Um quarto suspeito está internado em estado grave.

A PM de São Paulo apreendeu com eles um fuzil calibre .50, arma com capacidade para abater um helicóptero. Os homens usavam roupas camufladas, coletes à prova de bala e capacetes balísticos.

Conforme a publicação, um PM também acabou morto durante a ação para prender a quadrilha.

Assaltante de carreira

Fernando Carvalho era um conhecido assaltante paulista que atendi por "Fê", "Fernandinho" ou "Fê Boy", e foi condenado a 17 anos pelo furto de R$ 164,7 milhões do BC em Fortaleza. Ele chegou a ser presos diversas vezes, mas acabava escapando.

Em fevereiro de 2011, ele foi resgatado do Instituto Presídio Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), hoje chamado de Unidade Prisional Professor Olavo Oliveira II (UPPOO II). O homem foi recapturado em 2013 em SP, e não há novos registros de quando ele fugiu.

Um grupo armado resgatou cerca de 10 detentos, que em sua maioria se mantiveram juntos. Fê, no entanto, sumiu com outro preso, o cearense Marcos Rogério Machado de Morais, o "Rogério Bocão".