Incêndio atinge floresta da Faber-Castell no interior de Minas Gerais

Uma parte da floresta da Faber-Castell, responsável por abastecer a produção nacional de lápis da empresa, foi atingida por um incêndio, iniciado no fim de semana e contido apenas nessa terça-feira (10). As chamas teriam surgido em um terreno vizinho à área florestal, localizada no município de Prata, em Minas Gerais.

Em nota enviada para o G1, a empresa informou que o incêndio começou na manhã de sábado (7), acionando o sistema de monitoramento da floresta. Com o alerta, brigadistas contratados pelo empreendimento iniciaram o trabalho de combate às chamas.

Para o Diário do Nordeste, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) afirmou ter enviado uma equipe do 5º Batalhão de Bombeiros Militar para o local na terça, quando foi acionado. Os agentes atuaram junto aos funcionários da empresa, conseguindo neutralizar o incêndio.

Ainda segundo a Faber-Castell, a ocorrência não comprometeu a produção de lápis no País. “A Faber-Castell reforça que a área afetada pelo incêndio corresponde a uma pequena parte da floresta e não deve ter impacto na produção dos ecolápis e, portanto, os parceiros e os consumidores seguirão sendo atendidos normalmente”, afirmou.

A empresa ainda garantiu que a área atingida pelas chamas será reflorestada e lamentou pelos incêndios que assolam o País nos últimos dias.