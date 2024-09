Incêndio atinge cerca de 10 mil hectares da Chapada dos Veadeiros, em Goiás

O Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que fica em Goiás, teve cerca de 10 mil hectares destruídos por um incêndio que se alastra no território desde a última quinta-feira (5).

Dois aviões do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e mais de 50 pessoas atuam para apagar as chamas, entre brigadistas e voluntários. As informações são do g1 Goiás.

Em entrevista ao portal, Nayara Stachesk, chefe do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros (PNCV), afirmou que a área atingida pelas chamas é de mais de 10 mil hectares e que a quantidade deve aumentar ainda mais.

Ainda segundo Nayara, além dos aviões, as equipes têm necessitado do auxílio de um helicóptero para conseguir levar brigadistas para mais perto da linha do fogo.

Antes deste caso mais recente, outro incêndio na Chapada dos Veadeiros havia atingido a Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) Murundu em 24 de agosto, destruindo 99% do local. A terra atingida equivale a cerca de 500 hectares.