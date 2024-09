Incêndio atinge vegetação no Parque do Cocó desde o fim da manhã desta quinta-feira (5)

Um incêndio atinge área de vegetação do Parque do Cocó desde o fim da manhã desta quinta-feira (5), e continua em combate pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) nesta noite. O foco começou às margens da BR-116, em um trecho na avenida Alberto Craveiro, no bairro Aerolândia. Os bombeiros foram acionados por volta de 12h16.

Guarnições do CBMCE e equipes da Secretaria do Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema), além de aeronaves da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), trabalham para dissipar as chamas.

Imagens da avenida Alberto Craveiro na noite desta quinta ainda mostram que há fumaça na região.

Bombeiros tentam controlar fogo

Segundo os bombeiros informaram por volta das 21h desta quinta, ainda não há previsão para término da operação.

As equipes trabalham para controlar o fogo e impedir que as chamas se alastrem para outras áreas.