Menina de 4 anos perde perna após injeção em hospital de SC; MP investiga possível erro médico

Uma menina de 4 anos teve a perna amputada após suposto erro médico durante atendimento em unidade de saúde na cidade de Três Barras, no interior de Santa Catarina. O Ministério Público do Estado (MPSC) instaurou uma investigação para apurar a possível negligência.

Veja também País Brasileira revela estado de saúde após ter ficado paralisada ao ingerir sopa contaminada nos EUA País Moradores do RS registram 'chuva preta' causada pela fumaça de incêndios no país País Samu é chamado para socorrer mulher no RJ e encontra corpo em decomposição no local

De acordo com informações do portal NSC Total, a criança deu entrada no Pronto Atendimento do município no dia 30 de agosto, relatando dor de garganta. Para tratar o quadro, ela recebeu uma injeção de Bezentacil, medicamento que combate infecções.

Após retornar para casa, a menina começou a apresentar manchas arroxeadas na perna em que a aplicação foi feita. Preocupados, familiares a levaram de volta para a unidade de saúde.

O quadro da criança, no entanto, apenas piorou e ela teve que ser transferida para o Hospital Infantil Dr. Jeser Amarante Faria, em Joinville, no dia 31 de agosto. Durante o trajeto, a menina chegou a sofrer duas paradas cardíacas, mas foi reanimada.

Ao chegar à unidade hospitalar, a paciente passou por procedimento cirúrgico, em que teve a perna amputada.

NEGLIGÊNCIA MÉDICA

Em comunicado, o MPSC afirmou ter instaurado uma Notícia de Fato para apurar se houve negligência médica durante o tratamento da menina no Pronto Atendimento de Três Barras.

Uma das hipóteses é que a aplicação da injeção na criança foi feita de forma incorreta, o que teria causado insuficiência renal e, posteriormente, resultado na amputação. Outra possibilidade está ligada à dosagem do medicamento.

Titular da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Canoinhas, responsável pela apuração do caso, a promotora Ana Maria Horn Vieira Carvalho determinou a expedição de ofício à Secretaria de Saúde de Três Barras para obter informações detalhadas sobre o atendimento da paciente. O órgão tem até cinco dias para responder à solicitação.

Para o NSC Total, a Prefeitura de Três Barras informou ter iniciado um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias da ocorrência e os possíveis responsáveis. Por enquanto, a entidade municipal ainda espera o resultado da biópsia e a confirmação do que causou o quadro.