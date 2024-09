Brasileira revela estado de saúde após ter ficado paralisada ao ingerir sopa contaminada nos EUA

A brasileira Claudia de Albuquerque Celada, 24 anos, que ficou paralisada devido a uma bactéria, atualizou o estado de saúde. A jovem contraiu botulismo após ingerir uma sopa industrializada, em fevereiro deste ano, e ficar paralisada. Ao portal Viva Bem, do Uol, disse ter sido "apenas uma colher".

Ela tinha ido aos Estados Unidos, em dezembro de 2023, para fazer um intercâmbio de quatro meses em Aspen, no Colorado. "Senti muito cansaço, tontura, visão turba. Dormi o dia inteiro. Comecei a sentir falta de ar pela madrugada. Liguei para brasileiras que conheci em Aspen (para pedir ajuda)", detalhou.

Devido à doença, precisou ser internada em uma Unidade de Tratamento Intensivo no Swedish Medical Center, em Denver. A conta do hospital estadunidense chega a US$ 2 milhões (cerca de R$ 10 milhões).

Ela pagou cerca de R$ 230 mil arrecadados em vaquinha, além disso, parte do valor foi absorvida por um programa de ajuda do governo dos EUA e outra parte, pelo seguro de saúde.

Veja também País Justiça bloqueia 15 sites ligados a jogos de 'Tigrinho'; veja lista País Piloto de moto de luxo morre em acidente em SC; veículo é avaliado em mais de R$ 100 mil

Retorno ao Brasil

Claudia voltou ao Brasil em maio deste ano, mas foi internada no Hospital São Luiz São Caetano do Sul, em São Paulo. Ela precisou de um respirador artificial e passou a se alimentar por sondas.

"Não conseguia segurar um celular. Já mexia os dedos e pulsos, mas sem força nenhuma", detalhou. Em 8 de julho, passou a receber tratamento em casa, mas logo depois voltou a ser internada por um inchaço nas glândulas do pescoço.

Ainda segundo o Uol, a alta só ocorreu em agosto deste ano. Os movimentos limitados são consequência do botulismo, que compromete os músculos e pode afetar o funcionamento do diafragma.

"Agora faço fisioterapia para fortalecer a musculatura e ficar mais independente. Retomar a rotina ainda é impossível, devido à locomoção. Mas já saí com amigos de cadeira de rodas". Claudia Albuquerque Jovem

O caso de Claudia não deve ter sequelas, mas ela precisa fazer os exercícios necessários para se recuperar.