Piloto de moto de luxo morre em acidente em SC; veículo é avaliado em mais de R$ 100 mil

Um homem de 31 anos morreu no último sábado (7), após cair da motocicleta em que estava, na rodovia estadual SC-390, em Ipira, em Santa Catarina. Bruno Graeff conduzia uma BMW S1000 quando colidiu contra outro veículo. Informações são do G1.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a colisão foi registrada por volta de 12 horas. A moto de luxo e o Sandero trafegavam em sentidos opostos da rodovia quando se chocaram. No entanto, quando as autoridades de segurança chegaram ao local, só identificaram a motocicleta.

Graeff chegou a ser socorrido para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Já a condutora do veículo, que foi encontrada depois em um hospital da cidade, foi submetida a um teste de alcoolemia, mas o resultado deu negativo. Segundo ela, o carro em que estava foi retirado da rodovia por familiares.

Empresa lamenta morte de funcionário

Graeff trabalhava em uma empresa com sede no Rio Grande do Sul, que divulgou nota para lamentar a morte do funcionário. No texto, a Bernardes Engenharia e Medicina de Segurança do Trabalho afirmou que a vítima era dedicada, amiga e profissional.

"Sua dedicação, profissionalismo e amizade marcaram profundamente nossa equipe, e seu legado permanecerá em nossos corações. Neste momento de dor, nos solidarizamos com sua família e amigos", disse a empresa. O velório ocorreu nesse domingo (8), em Passo Fundo.