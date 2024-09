Samu é chamado para socorrer mulher no RJ e encontra corpo em decomposição no local

Um atendimento médico de rotina virou caso de polícia na noite deste sábado (07), na Vila da Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro. Ao chegar na casa de uma mulher de 50 anos relatou sentir dores no peito, profissionais de saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encontraram o corpo de uma mulher idosa em estado de decomposição em um dos quartos da residência.

De acordo com informações do g1, ao entrar no apartamento, os médicos encontraram a mulher que ligou para o Samu deitada no sofá da sala, mas sentiram um cheiro forte vindo de um dos quartos da casa.

Caso é investigado

Ao adentrarem no recinto, encontraram o corpo da idosa, que seria mãe da mulher que estava passando mal.

Ainda não se sabe as causas e circunstâncias da idosa, que teve sua identidade preservada. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML) e as investigações estão em andamento.