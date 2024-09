Policial militar cai do cavalo e morre em desfile de 7 de Setembro a uma semana de se aposentar

Um policial militar caiu de um cavalo e morreu, poucos minutos antes de participar do desfile de 7 de Setembro, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (7). As informações foram confirmadas pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP) ao poG1.

O subtenente da Polícia Militar de São Paulo, Paulino Cristovam da Silva, tinha 52 anos - sendo 32 anos atuando na Corporação - e estava lotado na Cavalaria da Polícia Militar.

Essa seria a última participação do sargento Paulino Cristovam da Silva no desfile do 7 de Setembro antes da aposentadoria, que estava marcada para a próxima semana.

Segundo policiais militares, o cavalo utilizado por Paulino teria saído em disparada e derrubado o cavaleiro. Colegas de farda ainda tentaram realizar massagem cardíaca e o levaram para uma ambulância. Mas, pouco tempo depois, a morte foi confirmada.

A Polícia irá investigar se o militar teve um mal súbito antes da queda ou se ele morreu por causa de algum possível trauma na cabeça, ao cair do cavalo.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou a morte nas redes sociais: "Meus mais sinceros sentimentos pela morte do subtenente Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar, que sofreu um triste acidente a cavalo a caminho do Desfile Cívico-Militar pela Proclamação da Independência, no Anhembi. Que neste momento Deus conforte familiares e amigos".

A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo também emitiu nota: "A SSP lamenta a morte do Subtenente da PM Paulino Cristovam da Silva, de 52 anos, ocorrida na manhã deste sábado (7), no Anhembi, zona norte da capital. O policial, que atuava no Regimento de Polícia Montada (Cavalaria), sofreu uma queda do cavalo durante o desfile de 7 de setembro. A causa da morte está sendo investigada pela Polícia Militar, que presta total apoio aos familiares do policial, que estava há 32 anos na corporação".