Peão é pisoteado por touro durante rodeio em São Paulo

O peão Italo Silva Rodrigues, de 21 anos, foi pisoteado por um touro durante um rodeio na cidade de Guapiaçu, em São Paulo, na última sexta-feira (30).

O homem sofreu lesões no tórax, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta de 23 horas.

Veja também País Rainha de rodeio morre aos 24 anos após internação por parada cardíaca em Goiás

A informação foi confirmada pelo g1 com a Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com a Pasta, ele chegou a entrar na fila de transferência para um hospital de São José do Rio Preto (SP), mas morreu antes do procedimento.

A organização do evento informou ainda à reportagem que as montarias são de responsabilidade da Associação de Campeões de Rodeios (ACR) e que a família da vítima está recebendo todo apoio.