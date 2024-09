Desfile de 7 de setembro reúne público na Av. Beira Mar em Fortaleza; veja fotos

O desfile cívico-militar de 7 de setembro reuniu público extenso, incluindo autoridades locais, na Avenida Beira Mar, em Fortaleza, desde o início da manhã deste sábado (7). A parada teve cortejo que seguiu do Aterro da Praia de Iracema até o Náutico Atlético Cearense e contou com a presença do governador Elmano de Freitas.

A Força Expedicionária Brasileira, escolas municipais, estaduais, particulares e militares estiveram presentes no desfile. Além disso, também participaram associações e Projetos, Tropas Militares (Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros), veículos Militares e a Cavalaria.

Veja algumas das imagens do Desfile de 7 de setembro deste sábado (7):

Legenda: Diversas instituições participaram do desfile cívico Foto: Thiago Gadelha

Legenda: O governador Elmano de Freitas compareceu ao desfile de 7 de setembro Foto: Thiago Gadelha

