Irmãos morrem carbonizados enquanto tentavam combater incêndio na zona rural de MG

Dois irmãos, de 38 e 47 anos, foram encontrados carbonizados na manhã dessa segunda-feira (2) na zona rural de Pedra do Anta, no sítio Bibiuba, em Minas Gerais, após tentarem conter um incêndio que acontecia próximo à residência em que moravam.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Viçosa, na tarde do domingo (1º), as vítimas teriam ido ao local da queimada com outras pessoas combater o incêndio.

A guarnição de Viçosa foi acionada por volta das 15h e permaneceu no local do incêndio até as 20h de domingo, atuando no combate às chamas. As atividades, no entanto, foram suspensas no período noturno devido à falta de visibilidade somada ao desgaste e cansaço, que aumentavam o perigo da atuação.

Antes de deixar o local, segundo a corporação, o comandante orientou as pessoas que estavam presentes a não continuarem o combate noturno, tendo em vista o perigo envolvido.

A Polícia Militar de Pedra do Anta informou que, durante a madrugada da última segunda-feira (2), os familiares notaram a ausência dos dois irmãos e iniciaram as buscas no local do incêndio.

Legenda: Os familiares notaram a ausência dos dois irmãos na madrugada de segunda-feira (2) e iniciaram as buscas Foto: Reprodução/CBMMG

Os corpos foram encontrados carbonizados em uma área queimada distante da sede da fazenda. As vítimas moravam em uma propriedade vizinha ao local do incêndio.