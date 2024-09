Morre Tia Egle, fundadora de projeto social em São Paulo, aos 57 anos

Egle Rodrigues Pereira, presidente e fundadora do projeto social Tia Egle, faleceu aos 57 anos em Santos (SP), nessa segunda-feira (2). A informação foi divulgada nas redes sociais da ONG. Segundo apurado pelo jornal santista A Tribuna, ela faleceu em decorrência de uma insuficiência respiratória e tuberculose, seguidas de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Desde o início de junho deste ano, Egle Pereira estava internada na Santa Casa de Santos.

O projeto social criado por Egle atendia crianças em situação de vulnerabilidade social — com foco na Zona Noroeste de Santos. Entre os serviços, estão atividades extracurriculares e suporte com alimentação e cuidados com a saúde.

É com imenso pesar e tristeza que comunicamos oficialmente o falecimento de Egle Rodrigues Pereira, nossa querida presidente e fundadora do Projeto Tia Egle. Egle idealizou, fundou e liderou o projeto ao longo de toda a sua vida, dedicando-se incansavelmente ao cuidado e ao bem-estar das crianças e adolescentes da nossa comunidade. Sua paixão, amor e compromisso transformaram a vida de muitos e deixaram um legado inestimável que continuará a inspirar todos nós Projeto Tia Egle Comunicado

O sepultamento está previsto para as 15h30 no Cemitério da Filosofia, no bairro Saboó, em Santos.