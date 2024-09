Passageira cai e morre após porta de ônibus abrir durante trajeto no Paraná; perícia investiga

Uma mulher de 26 anos morreu em Maringá, no Paraná, na última quinta-feira (29), após a porta do ônibus em que viajava com a família abrir. Karen Cristina dos Santos Silva caiu do veículo em movimento e não resistiu aos ferimentos.

Segundo o G1, a Polícia analisa câmeras de videomonitoramento instaladas dentro do ônibus, que pertence à empresa Cidade Verde Transporte Rodoviário. As imagens mostram a passageira encostando na porta e pegando uma garrafa térmica em uma bolsa em um carrinho de bebê. Ela, depois, começa a preparar uma mamadeira, quando a porta abre.

O advogado Fabiano Moreira, representante da Cidade Verde, alega que a porta em que a vítima encostou é exclusiva para a entrada e a saída de cadeirantes, funciona com acionamento manual e é aberta apenas por fora do veículo.

"Não é possível abrir de forma automática. Esse acionamento depende de uma ação externa. Ele possui dois mecanismos de trava interna que são mecânicas e mais um pneumático que é um terceiro, um complemento que depende, também, da ação do motorista", disse a defesa ao G1.

A empresa também argumentou que a plataforma de mobilidade não foi acionada desde que o veículo saiu da garagem no dia do acidente e afirmou que a passageira não entrou por ela, mas, sim, pela porta traseira do ônibus.

Motorista diz que não acionou plataforma

O motorista do veículo já prestou depoimento à Polícia e reafirmou que não encostou no sistema de acionamento da porta no momento da queda.

Para o delegado Adão Loureiro, responsável pelas investigações, a perícia é que poderá elucidar os fatos. "Para sabermos se a porta realmente abriu, se não abriu, se foi aberta. Deve existir uma pressão, uma condição do mecanismo para ele funcionar. Isso tudo, com certeza, a perícia vai ter condição de aferir", declarou.

Vítima estava com a família

Karen morreu logo após cair do ônibus, em um cruzamento entre as avenidas Horácio Raccanello Filho e Duque de Caxias, em Maringá. A vítima estava com o marido e o filho no momento do acidente.

Conforme as imagens de segurança, é possível ver o momento em que o pai da criança a tirou do carrinho de bebê e a pegou no colo depois de a família entrar no ônibus.

Karen encostou na porta do veículo para começar a preparar a mamadeira do filho.