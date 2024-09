Família de Marcola estaria preocupada com a saúde mental do líder do PCC, diz coluna

Familiares de Marco Willians Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC), estariam preocupados com a saúde mental do condenado. Ele cumpre pena na Penitenciária Federal de Brasília e, atualmente, estaria em "isolamento prolongado". Informações são do Metrópoles.

De acordo com a coluna Na Mira, uma petição sobre o assunto tramita em segredo de Justiça e foi encaminhada ao juiz corregedor da prisão.

Isso porque parentes do líder do PCC teriam relatado que, durante visitas, o detento teria apresentado sinais de confusão e desorientação, com "oscilações na percepção da realidade".

Isolamento total

Eles acreditam que teria impactado nesse comportamento de Marcola ele ter sido colocado em regime de isolamento total, ou seja, sem contato com outros presos da unidade, desde março deste ano.

Para os advogados de defesa do preso, tanto o isolamento como a falta de contato social podem causar danos psicológicos a ele, como quadros de ansiedade, depressão, psicose e perda de conexão com a realidade.

Por causa disso, teria sido pedido uma autorização para que o líder do PCC passe por avaliação psicológica. Além disso, o advogado dele, Bruno Ferullo, solicitou à Penitenciária Federal de Brasília uma explicação para o isolamento prolongado do cliente.