Acusado de matar youtuber Isabelly é condenado a 14 anos de prisão no Paraná

O homem acusado de matar a youtuber Isabelly Cristine Domingos dos Santos, de apenas 14 anos de idade, foi condenado pela Justiça do Paraná a 14 anos de prisão. A sentença foi proferida na madrugada deste sábado (7), depois de 5 dias de julgamento. As informações são do site g1.

A Justiça também condenou o réu Everton Vargas a pagar indenização aos pais da vítima. Entretanto, o juiz permitiu que ele recorra da sentença em liberdade.

O réu foi levado a júri popular pelo crime de homicídio qualificado (por motivo torpe) e porte ilegal de arma de fogo municiada. Os advogados da família da vítima afirmaram que houve um desfecho "minimamente digno para o caso e que a justiça foi alcançada".

O julgamento demorou cinco dias e ocorreu seis anos depois do crime. A Justiça chegou a marcar o júri popular para março de 2022, mas adiou para outubro do mesmo ano e, depois, para setembro de 2024.

O irmão de Everton, Cleverson Vargas, também foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná por homicídio qualificado, como partícipe, e por embriaguez ao volante. Porém, em 2019, a Justiça decidiu que ele não deveria mais responder pelo crime de homicídio.

Veja também País Idoso morre durante surfe em piscina de ondas artificiais, em Garopaba (SC) País Ex-funcionário suspeito de matar empresário usou dinheiro da vítima para 'Jogo do Tigrinho'

Relembre o caso

Segundo investigação da Polícia Civil, Isabelly morreu depois de ser atingida por um tiro acima do olho esquerdo. O motivo do tiro teria sido uma briga de trânsito.

A jovem estava no banco de trás de um carro onde também estavam a mãe, um amigo e o pai do amigo. O motorista informou que teve o carro fechado pouco antes do crime, quando o carro parou a cerca de 60 metros e efetuou três disparos contra o veículo.

Everton e Cleverson Vargas, que são irmãos, disseram na época que foram ameaçados e agiram por "instintos de defesa". Os dois viraram réus em 2018, mas somente Everton foi levado a júri popular.

Em 2019, a Justiça decidiu que Cleverson não deveria mais responder pelo crime de homicídio qualificado, mas ele também foi denunciado por embriaguez ao volante.

Isabelly foi baleada na mesma noite em que tinha ido para uma entrevista no balneário Shangri-la, em Pontal do Paraná, e retornava para Paranaguá. A jovem tinha o canal Isa Top Show, no Youtube, com mais de 47 mil inscritos e 110 publicações.