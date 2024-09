Caso de youtuber de 14 anos morta em discussão de trânsito será julgado no Paraná; relembre

O júri popular de Everton Vargas, réu pela morte da youtuber Isabelly Cristine Santos, de 14 anos, foi remarcado pela Justiça para esta terça-feira (3), em Pontal do Paraná. A jovem morreu em 2018, no dia 14 de fevereiro, atingida por um tiro acima do olho esquerdo em meio a uma confusão de trânsito.

O sorteio dos jurados foi realizado no último dia 12 de agosto. Na ocasião, a defesa da família de Isabelly afirmou esperar que "a justiça seja feita com a condenação do acusado".

Já a defesa de Everton informou, em nota ao portal g1, que ele teria agido na ação conforme o que achava da situação. Segundo a nota, ele acreditava em um assalto em andamento, o que é apontado como fator para ter legitimado a reação do homem.

A primeira data do julgamento seria março de 2022, mas houve uma remarcação para outubro do mesmo ano e, agora, para setembro.

Relembre o caso

Segundo investigação da Polícia Civil, a morte de Isa ocorreu após ela ser atingida por um tiro acima do olho esquerdo. A jovem estava no banco de trás de um carro onde também estavam a mãe, um amigo e o pai do amigo. O motorista informou que teve o carro fechado pouco antes do crime, quando o carro parou a cerca de 60 metros e efetuou três disparos contra o veículo.

Everton e Cleverson Vargas, que são irmãos, disseram na época que foram ameaçados e agiram por "instintos de defesa". Os dois viraram réus em 2018, mas Everton foi denunciado e irá a júri popular.

Em 2019, a Justiça decidiu que Cleverson não deveria mais responder pelo crime de homicídio qualificado, mas ele também foi denunciado por embriaguez ao volante.

Isa foi baleada na mesma noite em que tinha ido para uma entrevista no balneário Shangri-la, em Pontal do Paraná, e retornava para Paranaguá. A jovem tinha o canal Isa Top Show, no Youtube, com mais de 47 mil inscritos e 110 publicações.