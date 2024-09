Duas pessoas morrem em queda de avião bimotor em Mato Grosso do Sul

O piloto e o passageiro de um avião bimotor morreram no último sábado (31), após a aeronave cair. O acidente ocorreu na cidade de Costa Rica (MS), a cerca de 330 quilômetros de Campo Grande.

Segundo relatos do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta do meio-dia para atender à ocorrência nas proximidades do aeroporto do município. Ao chegar ao local, a aeronave e as vítimas estavam carbonizadas.

Após trabalho da perícia e da Polícia Civil, as vítimas foram identificadas por meio das impressões digitais. O piloto era Carlos Antonio Gomez Ortiz, 31, natural do Paraguai, e o passageiro Elison de Jesus Matines, 40, morador de Ribas do Rio Pardo (MS).

Ainda conforme a Polícia Civil, os trabalhos de investigação iniciaram assim que os destroços esfriaram.

Até agora, o que se sabe é que o avião estava fazendo um voo de experiência. Ele teria ficado no ar por cerca de 40 minutos e o acidente ocorreu quando ele estava pousando.

A apuração sobre as causas do acidente com a aeronave experimental Paradise, prefixo PU-ICL, ficarão a cargo da Polícia Civil e do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).