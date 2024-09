Após bloqueio do X, Bluesky ganha 1 milhão de usuários em 3 dias e português é a língua mais falada

A rede social Bluesky ganhou um milhão de novos usuários brasileiros nos últimos três dias em meio ao impasse judicial que acarretou na suspensão do X (antigo Twitter) no Brasil, na sexta-feira (30).

Em nota à BBC News Brasil, a plataforma, que foi criada em 2019 como um projeto interno do Twitter, informou que o número de novos usuários "cresce a cada minuto" e que a rede social também atingiu recorde de interações nas últimas horas. Entre sexta-feira e sábado, o idioma português (73,7) superou o inglês entre as línguas mais utilizadas para publicar mensagens, segundo dados da própria Bluesky.

A plataforma alcançou independência do Twitter em 2021, pouco antes do empresário Elon Musk comprar a plataforma, em outubro de 2022.

De acordo com a Bluesky, 800 mil novos usuários, apenas do Brasil, aderiram a rede social nos últimos dias.

Brazil, you're setting new all-time-highs for activity on Bluesky! 🥇 Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky! 🥇 — Bluesky (@bsky.app) Aug 30, 2024 at 17:56

"Brasil, você está estabelecendo novos recordes de atividade no Bluesky!", anunciou a plataforma na rede nesta semana. no sábado, após comemorar o incremento de usuários brasileiros, a conta oficial publicou: “Agora este é um aplicativo brasileiro”.

Bloqueio do X

Desde abril deste ano, o número de contas brasileiras vem crescendo na plataforma diante do imbróglio judicial entre o empresário Elon Musk e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Naquele mês, foram 100 mil novos usuários, conforme dados da plataforma.

Diante dos ataques de Musk ao ministro por não atender pedido judicias no País, e ignorar solicitações de regulação da plataforma, a suspensão do X já vinha sendo cogitada pelo STF.

Todavia, foi entre essa sexta e sábado (31) que a rede social foi suspensa após determinação de Moraes. A medida vale até o X cumprir as ordens judiciais, pagar as multas e indicar um representante no Brasil