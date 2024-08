Elon Musk debocha de Moraes e incentiva brasileiros a baixar VPN para uso do X no Brasil

Elon Musk, empresário sul-africano dono da plataforma X, começou o dia com deboche na rede social ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) — responsável pela suspensão da rede social no Brasil na última sexta-feira.

Relatos registrados pelo jornal O Globo, de donos de contas sediadas em outros países, descreveram uma das primeiras publicações do dia de Musk. Ele postou a foto dos genitais de um cachorro encostando no focinho de outro cão, nomeado na imagem como Alexandre de Voldermort — vilão da franquia Harry Potter.

No texto, o empresário escreveu, em inglês: “Este meme nunca envelhece”, com dois emojis gargalhando.

As reações foram imediatas e pouco após publicada a imagem atingiu cerca de 15 milhões de visualizações.



Usuários com a bandeira do Brasil no perfil comentaram na publicação de Musk. Mesmo com a proibição e possibilidade de receberem multa de R$ 50 mil, estipulada para qualquer pessoa ou empresa no Brasil que usar o X. O empresário sugeriu que baixassem um VPN.

Musk diz que irá expor Moraes

Em uma segunda publicação, Musk escreveu: “O povo brasileiro saberá de seus crimes por mais que tente impedi-los. Obviamente, ele não precisa cumprir a lei dos EUA, mas precisa cumprir as leis do seu próprio país. Ele é um ditador e uma fraude, não um juiz”. Alcançou mais de cinco milhões de visualizações.

Mais cedo, o empresário prometeu publicar o que chamou de a longa lista dos crimes Moraes, juntamente com as leis brasileiras específicas que ele infringiu. Até o momento da publicação desta matéria, Musk não havia cumprido a ameaça.