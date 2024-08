Vivo, Tim e Claro foram notificadas pela Anatel para bloquear X a partir de 0h deste sábado (31)

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) notificou as empresas Vivo, Claro e Tim, principais operadoras de internet do Brasil, sobre a decisão judicial do Supremo Tribunal Federal (STF) que ordena o bloqueio da rede social X. Ao todo, a Anatel deve notificar 20 mil operadoras que atuam no Brasil. As informações são do Metrópoles.

Segundo a coluna de Andreza Matais, do Uol, as três empresas informaram que irão bloquear a rede social a partir da meia-noite deste sábado (31).

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou nesta sexta-feira (30) a suspensão da rede social X do Brasil, dando o prazo de 24 horas. A Anatel informou que as empresas maiores devem cumprir o prazo. No entanto, as operadoras menores podem precisar de mais tempo para efetuar o bloqueio em todo o território nacional.

ENTENDA O CASO

Por ter fechado seu escritório no Brasil desde 17 de agosto, a 'X' não tem mais representantes legais no Brasil. Por isso, na quarta-feira (28), o STF intimou Elon Musk a apresentar, em 24 horas, um representante legal da empresa no País.

Se a ordem não for cumprida, o ministro informou que as atividades da rede social devem ser suspensas no Brasil, ao menos "até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias, quitadas".

Neste ano, o STF incluiu o bilionário norte-americano no inquérito que tratava sobre milícias digitais e abriu outra investigação para apurar um suposto descumprimento de medida judicial.

O ministro do STF relata inquéritos sobre a atuação do dono da plataforma em campanhas de desinformação contra as instituições brasileiras. A rede social vem se recusando a derrubar perfis bloqueados por Moraes em investigações sobre a disseminação de notícias falsas e de ataques às instituições.