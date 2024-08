Twitter acabou? Bluesky e Threads são alternativas ao X; confira

A partir da suspensão do X no Brasil, usuários têm buscado redes sociais alternativas ao antigo Twitter. As mais buscadas, que possuem semelhanças com a forma de interação do X, são o Blue Sky e o Threads, este último associado à empresa Meta, também proprietária do Instagram.

Esses outros canais de comunicação foram, inclusive, divulgados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta sexta-feira (30) como possíveis rivais do X. O mandatário da República também teceu críticas ao descumprimento de Elon Musk, bilionário dono do X, à legislação brasileira.

"Todo cidadão que investe no Brasil está submetido à legislação e à Constituição brasileiras. Não é porque ele tem dinheiro que pode fazer o que quiser. Deve aceitar as regras do país e respeitar a decisão da Suprema Corte. Este não é um país com complexo de vira-lata", disse Lula.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta sexta-feira (30) a suspensão da rede social X do Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi notificada e deve cortar a rede social em todo o território nacional em até 24 horas.

A rede social deve seguir suspensa até Elon Musk pagar as multas e indicar a pessoa física ou jurídica representante do X no Brasil. Caso o bilionário escolha uma pessoa jurídica, deve indicar um responsável administrativo.

O que é a rede Bluesky?

A Bluesky é uma rede social criada por Jack Dorsey, fundador do antigo Twitter, hoje X. Criada em 2019, a plataforma tem uma funcionalidade parecida com as primeiras versões do Twitter, permitindo postagens com apenas 300 caracteres, além de permitir republicações e compartilhamento de fotos e textos.

A rede ainda permite aos usuários a utilização do endereço de domínio da web como identificador no serviço. Há também a possibilidade de autoverificação e a liberdade de mudar para um servidor ou serviço diferente com o mesmo nome de usuário.

Para abrir a conta, é necessário fazer um cadastro com e-mail.

Como funciona o Threads?

O Threads é uma rede social lançada em julho do ano passado pelo grupo Meta, empresa que também domina o Instagram e o WhatsApp sob o comando de Mark Zuckerberg. A criação do Threads teve o intuito de competir diretamente com o Twitter, apresentando um layout e funcionamento semelhantes. “Diga mais com o Threads, o novo app de texto do Instagram”, define a empresa.

Por meio de uma linha do tempo, o usuário pode fazer publicações de texto, foto e vídeo, e acompanhar as postagens dos amigos, iniciando conversas. Os perfis podem ser públicos ou privados, e estão associados às contas no Instagram.

Por que Alexandre de Moraes bloqueou o Twitter?

Por fechar seu escritório no Brasil desde 17 de agosto, a 'X' não tem mais representantes legais no país. Na quarta-feira (28), o STF intimou Elon Musk a apresentar, em 24 horas, um representante legal da empresa no País.

Como a ordem não foi cumprida, o ministro informou que as atividades da rede social devem ser suspensas no Brasil, ao menos "até que as ordens judiciais sejam efetivamente cumpridas e as multas diárias, quitadas".

Neste ano, o STF incluiu o bilionário no inquérito que tratava sobre milícias digitais e abriu outra investigação para apurar um suposto descumprimento de medida judicial.

O ministro do STF relata inquéritos sobre a atuação do dono da plataforma em campanhas de desinformação contra as instituições brasileiras. A rede social vem se recusando a derrubar perfis bloqueados por Moraes em investigações sobre a disseminação de notícias falsas e de ataques às instituições.