Bluesky, nova rede social do criador do Twitter, é lançada na App Store do iPhone

O Bluesky, nova rede social do criador do twitter Jack Dorsey, chegou à App Store para convidados. O aplicativo está disponível apenas na versão beta. O lançamento na loja da Apple pode significar um lançamento público em breve. O aplicativo não está disponível em celulares Android.

Legenda: Plataforma conta com 210 mil seguidores no twitter Foto: Reprodução/Twitter

As informações são do Olhar Digital. O aplicativo estreou no dia 17 de fevereiro com cerca de 2.000 instalações.

BLUESKY

A fundação do Bluesky iniciou antes da venda da empresa para o bilionário Elon Musk. Segundo Dorsey, "nova plataforma é necessária. Não pode ser uma empresa", escreveu em mensagens de texto a Musk. Dorsey deixou a presidência do Twitter em novembro de 2021 e permaneceu no conselho de acionistas até maio de 2022.

O Bluesky funcionou por anos como um projeto do próprio Twitter quando Jack Dorsey era CEO da empresa. A plataforma ainda ofereceu financiamento por anos.

No Twitter, o Bluesky já conta com mais de 210 mil seguidores.