6 receitas de bolo com chocolate fofinho e gostoso

O Diário do Nordeste organizou uma lista de seis receitas de bolo com chocolate. As opções são saborosas e fofinhas, sendo boas alternativas para servir como sobremesa em um almoço de família ou uma festa de aniversário.

O chocolate é um ingrediente que estimula a liberação de endorfina no cérebro, proporcionando a sensação de prazer. Além disso, ainda pode contribuir na melhora do humor, com a diminuição da depressão e da ansiedade.

CONFIRA RECEITAS DE BOLO COM CHOCOLATE

1. Bolo de chocolate

Esta receita é um clássico, principalmente para os fãs de chocolate. Apesar de simples, a calda adicionada à massa antes ir ao forno traz um toque especial nesta sobremesa.

Legenda: Por ser mais simples, ele pode ser servido para acompanhar um lanche da tarde ou o café da manhã Foto: Shutterstock

INGREDIENTES