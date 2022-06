Chocolate: conheça os benefícios e as propriedades

Dos ovos de Páscoa e sobremesas de Natal aos doces diários, o chocolate está presente na vida de muitos brasileiros de modo prático e acessível. A tradição do consumo de cacau existe no Brasil há mais de 275 anos, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (Abicab).

Sua chegada data de 1746, quando um fazendeiro do Sul da Bahia, chamado Antônio Dias Ribeiro, foi presenteado por um francês com as sementes do fruto. Devido ao clima, as lavouras cacaueiras prosperaram na região.

Legenda: As propriedades do chocolate podem variar dependendo do tipo Foto: Shutterstock

Além disso, o plantio favorecido do produto fez algumas regiões do Brasil ficarem conhecidas pelos “coronéis do cacau”.

No entanto, foi apenas a partir de 1876 que o consumo do chocolate passou a ser realizado com a adição de leite. A mudança aconteceu devido ao chocolatier Daniel Peter ter desenvolvido a técnica em Vevei, na Suíça, detalha a Abicab.

Buscando compreender os benefícios do chocolate para a saúde, assim como os distintos tipos no mercado, o Diário do Nordeste conversou com o nutricionista esportivo Leonardo Pontes*.

Quais são os benefícios do chocolate?

O consumo de chocolate pode trazer benefícios ao corpo. Porém, o especialista Leonardo Pontes reforça que isso se aplica principalmente aos produtos que possuem maior quantidade de cacau, como os chocolates amargos e meio amargos. Dentre os aspectos positivos, estão:

Deixar o coração um “aço”: o cacau produz um maior fluxo sanguíneo no corpo humano devido aos antioxidantes potentes;

o cacau produz um maior fluxo sanguíneo no corpo humano devido aos antioxidantes potentes; Diminuir o colesterol ruim e aumentar o bom: por conta da ação antioxidante, o chocolate evita a produção de placas de ateroma (arteriosclerose).

por conta da ação antioxidante, o chocolate evita a produção de placas de ateroma (arteriosclerose). Reduzir a fome: é uma perfeita opção para reduzir a fome, sendo necessário consumir em quantidades certas. Faz com que o indivíduo se acostume com as pontuais doses e não necessite mais;

é uma perfeita opção para reduzir a fome, sendo necessário consumir em quantidades certas. Faz com que o indivíduo se acostume com as pontuais doses e não necessite mais; Função cerebral: devido à cafeína e à teobromina presentes no chocolate, o produto possui estimulantes de corpo, que também diminuem o risco de Alzheimer;

devido à cafeína e à teobromina presentes no chocolate, o produto possui estimulantes de corpo, que também diminuem o risco de Alzheimer; Duplicar a sensação de bem-estar: o hormônio da serotonina liberado traz total conforto ao indivíduo que consome.

Quais as propriedades do alimento?

Isso pode variar dependendo do tipo: ao leite, branco, amargo ou meio amargo. Segundo Pontes, esses produtos podem ser considerados, de forma geral, ricos em carboidratos, com uma quantidade moderada em gorduras, principalmente as saturadas.

Além disso, possui baixa concentração em proteínas. “Dependendo do chocolate e com o que ele vem acompanhado as calorias totais dos alimentos podem chegar bem altas. Trinta gramas de chocolate têm em média 120 calorias”, detalha o especialista.

Meio amargo, amargo ou ao leite: qual é o mais saudável?

Para as pessoas que buscam uma qualidade de vida visando uma saúde quase impecável, o nutricionista Pontes recomenda o consumo do chocolate amargo, por ter maior teor de cacau em seu produto.

No entanto, reforça que não é possível indicar um melhor ou pior, pois o consumo pode depender da dieta seguida pelo indivíduo.

Legenda: A quantidade ideal para cada pessoa pode variar a depender do planejamento alimentar individual Foto: Shutterstock

“Em uma dieta balanceada para um indivíduo que não possui patologias que possam mudar com o tipo do chocolate, o melhor vai ser o que o paciente mais gosta ou tem uma melhor aderência a possuir”, conclui.

Existe quantidade ideal de consumo por dia?

A quantidade ideal para cada pessoa pode variar a depender do planejamento alimentar individual. O número de calorias, macro e micronutrientes deve ser avaliado dentro da dieta, para que o consumo não prejudique os resultados finais.

No caso das pessoas com patologias, como diabetes, é recomendado o consumo de chocolate acima de 75% de cacau, com uma proporção de 2 a 3 quadradinhos por dia, cerca de 30 gramas diários.

É comprovado que o chocolate atua na liberação de hormônios?

Sim. O chocolate atua na liberação principalmente da serotonina e dopamina. Ambos são considerados hormônios do prazer, que estão relacionados, além da melhora do humor, com a diminuição da depressão e da ansiedade.

O chocolate também estimula a liberação de endorfina no cérebro, proporcionando a sensação de prazer e aumentando a disposição mental.

Legenda: Chocolate estimula a liberação de endorfina no cérebro, proporcionando a sensação de prazer Foto: Shutterstock

Qual a relação com a liberação do neurotransmissor dopamina?

No caso dos chocolates que possuem a maior porcentagem de cacau também é encontrado mais facilmente, em sua composição, o aminoácido triptofano. Essa substância é responsável por estimular a ativação da dopamina.

“Quando você consome um chocolate nosso cérebro possui a sensação de recompensa, como se você estivesse consumindo e o sentimento de paz relaxamento aparecendo”, detalha Pontes.

A liberação do neurotransmissor dopamina ocorre diretamente pelo sistema nervoso, estando associada ao sentimento de recompensa, de motivação e de prazer.

Melhor chocolate do mundo

O International Chocolate Awards realiza a avaliação de quais são os melhores chocolates do mundo em distintas categorias, como: barras de chocolate amargo, barra de chocolate ao leite, barras de chocolate amargo com infusão ou aromatizante, e ganaches ou trufas de chocolate ao leite aromatizado.

O portal oficial da premiação anunciou os vencedores da Final Mundial de 2020-21, julgada remotamente devido aos bloqueios relacionados à Covid-19. Dentre os vencedores, estão:

Ganaches ou trufas de chocolate amargo com sabor: medalha de ouro para Paola Francesca Bertani (Italia) — Un Tè con le Tigri;

medalha de ouro para Paola Francesca Bertani (Italia) — Un Tè con le Tigri; Barras de chocolate amargo simples: medalha de ouro para Cacaosuyo (Peru) — Cuzco 80;

medalha de ouro para Cacaosuyo (Peru) — Cuzco 80; Barras de chocolate com ingredientes alternativos: medalha de ouro para Wild Blue Chocolate (Estados Unidos) — 70% Dark Chocolate, Pisa Haiti;

medalha de ouro para Wild Blue Chocolate (Estados Unidos) — 70% Dark Chocolate, Pisa Haiti; Barras de chocolate ao leite com infusão ou aromatizante: medalha de ouro para Friis-Holm Chokolade (Dinamarca) — O’Payo Milk Sansho 50%.

Receita de chocolate quente

Preparar uma xícara de chocolate quente não precisa ser algo complicado. Pensando na praticidade, o Diário do Nordeste separou uma receita que pode ser produzida em até 10 minutos e rende três canecas.

Ingredientes

1 litro de leite integral;

2 colheres de sopa cheias de cacau em pó (sem açúcar);

1 colher de chá de canela em pó;

1 pitada de noz-moscada;

1 a 3 colheres de sopa de creme de leite fresco;

1 a 2 gemas de ovo caipira;

1 colher de sopa cheia de óleo de coco (opcional);

(opcional); 1 colher de chá de sementes de urucum (opcional).

Modo de preparo

Bata os ingredientes no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Se quiser, adicione 3 grãos de pimenta rosa; Passe para uma panela e aqueça (sem ferver); Volte ao liquidificador e bata por alguns instantes para deixar a mistura cremosa.

*Leonardo Pontes é nutricionista esportivo, especialista em nutrição no exercício físico. Graduado na Universidade de Fortaleza (Unifor).