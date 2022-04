Bolo fiesta: aprenda a fazer o prato

Bata as claras em neve bem firme e reserve.

À parte, bata a margarina com o açúcar e as gemas até formar um creme fofo e esbranquiçado. Junte o leite aos poucos, batendo sempre.

Adicione a seguir, a farinha e o fermento peneirados juntos e misture levemente, por fim, incorpore delicadamente as claras reservadas.

Coloque em forma retangular (25x36cm) untada com margarina e polvilhada com farinha.

Em uma tigela, misture metade do coco (50g) com o leite. Junte o moça fiesta chocolate e misture bem.

Quando o bolo estiver assado, desenforme o e fure a superfície com um palito. Despeje a cobertura sobre o bolo ainda quente.

3

Quando esfriar, corte em quadrados e passe as laterais no restante do coco. Corte em pedaços e leve à geladeira antes de servir.