Série 'Tremembé' contratou ex-detentos para trabalhar nos bastidores

Produção do Prime Video sobre crimes famosos contou com egressos do sistema prisional como consultores e figurantes para garantir autenticidade.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Marina Ruy Barbosa caracterizada da personagem com roupa de detenta.
Legenda: Marina Ruy Barbosa é uma das atrizes da série "Tremembé".
Foto: Reprodução/X.

A série original “Tremembé”, que acaba de estrear no Prime Video, chamou atenção não apenas pela força do elenco, que inclui Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato e Felipe Simas, mas também pela forma como buscou autenticidade dentro e fora das telas. Ex-detentos foram contratados para trabalhar nos bastidores da produção, atuando como consultores e figurantes em cenas que retratam a rotina dentro da penitenciária mais famosa do Brasil.

“A cena da rebelião do primeiro episódio foi construída com mulheres que realmente viveram o sistema prisional”, contou o diretor Daniel Lieff em entrevista ao Uol. Durante as gravações, policiais do Grupo de Intervenção Rápida (GIR) chegaram a almoçar com as egressas para trocar experiências. Um encontro que, segundo a criadora e showrunner Vera Egito, “foi de aprendizado mútuo”.

A iniciativa surgiu de uma parceria com ONGs de reinserção social, que auxiliam ex-detentos a retornar ao mercado de trabalho. “Essas pessoas já cumpriram pena e estão idôneas. Queríamos oferecer uma oportunidade real de recomeço”, explicou Egito.

Inspirada em casos como os de Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Alexandre Nardoni, “Tremembé” recria o ambiente carcerário com impressionante realismo, incluindo uniformes idênticos aos originais, confeccionados por presos da unidade real.

Com roteiro de Ulisses Campbell e direção de Daniel Lieff, a produção busca equilibrar rigor investigativo e liberdade ficcional, transformando o presídio de Tremembé em cenário de reflexão sobre culpa, poder e sobrevivência. A série tem cinco episódios e todos já estão disponíveis no streaming.

