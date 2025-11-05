Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Maior superlua de 2025 acontece hoje (5); saiba como ver

Confira horários, curiosidades e dicas para observar fenômeno no Brasil.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 09:23)
Ciência
Legenda: Esse é a segunda e penúltima superlua deste ano.
Foto: JAAFAR ASHTIYEH/AFP.

Fãs de astronomia e admiradores da Lua são agraciados com um espetáculo nesta quarta-feira (5), quando o satélite protagoniza a maior superlua de 2025, aparecendo especialmente mais brilhante e ligeiramente maior no céu.

O fenômeno é conhecido como "Superlua do Castor" ou "Superlua do Caçador", e é o segundo e penúltimo do tipo neste ano, podendo ser visto a olho nu em todo o Brasil

O que é uma superlua e por que ela ocorre

O evento popular ocorre quando a fase cheia coincide com o momento em que a Lua está próxima ao perigeu — o ponto da sua órbita mais perto da Terra.

Segundo a astrônoma ligada ao Observatório Nacional (ON), Josina Nascimento, o termo "superlua" não tem base científica. A expressão foi criada em 1979 pelo astrólogo Richard Nolle, na antiga revista Dell Horoscope.

Na época, ele definiu que o adjetivo "super" se aplicaria a uma lua cheia que ocorresse no perigeu ou a até 90% de proximidade desse ponto. No entanto, essa escolha de 90% é arbitrária e não tem base científica reconhecida.

Como observar a maior superlua de 2025

  • O ápice ocorre às 19h29 (horário de Brasília), quando o satélite atinge o ponto mais próximo ao perigeu;
  • A Lua nasce no leste ao pôr do sol e se põe no oeste ao amanhecer;
  • Pode ser vista a olho nu em todas as regiões do Brasil, se o céu estiver limpo;
  • Telescópios e binóculos ajudam a ver detalhes da superfície lunar.

Veja 3 curiosidades sobre a maior superlua de 2025

1. Lua mais próxima da Terra: o ápice do fenômeno lunar

O evento desta quarta-feira é o maior deste ano, por ser o momento em que a fase cheia da Lua acontece o mais próximo da Terra, comparado à superlua de outubro e a que ocorrerá em dezembro. 

Data da superlua Distância da Lua da Terra (em km)
7 de outubro 361.458
5 de novembro 356.980
4 de dezembro 357.219

2. Porque novembro tem a ‘Superlua do Castor’

Em novembro, a fase cheia do satélite recebe o nome de "Lua do Castor", ou "Lua do Caçador" em alguns lugares. Com a coincidência do perigeu, neste ano o evento pode ser chamado de "Superlua do Castor" ou "Superlua do Caçador".  

Segundo o Antigo Almanaque dos Fazendeiros, os termos fazem referência à época em que castores começam a se abrigar em suas tocas, no hemisfério norte, após armazenarem comida para o inverno, que começa em dezembro nessa parte do globo.   

Quando havia comércio de peles na América do Norte, era também nesse período que caçadores buscavam por castores, para capturá-los e aproveitar suas peles grossas e resistentes às baixas temperaturas da estação mais fria do ano. 

Veja também

teaser image
Ciência

Por que Vênus é mais quente que Mercúrio? Confira um guia dos extremos do Sistema Solar

teaser image
Ciência

Temporada de furacões: entenda o que é e por que acontece todos os anos

3. Única superlua autêntica do ano: entenda o motivo

Existem três tipos de critérios que definem o que é uma superlua. Dependendo de qual é adotado, o número de fenômenos neste ano muda, conforme o Observatório Nacional.

Se o requisito adotado for quando a diferença entre a Lua cheia e o perigeu é menor ou igual a 12 horas, somente o evento desta quarta-feira é "autêntico", por ter uma diferença de 9h10.

No entanto, se o critério for o satélite em fase cheia com 90% de proximidade com o perigeu, esta é a segunda de três superluas de 2025. 

Da mesma forma, se for considerado que uma superlua é quando ocorre a etapa cheia à distância menor ou igual a 360 mil km da Terra, somente a desta quarta e a de 4 de dezembro são verdadeiramente fenômenos do tipo. 

Data da Lua Cheia Percentual de distância Data do Perigeu Distância (Km) Diferença em Horas
7 de outubro (0h47) 96,4% 8 de outubro (9h36) 361.458 32,8
5 de novembro (10h18) 99,7% 5 de novembro (19h29) 356.980 9,2
4 de dezembro (20h13) 99,5% 4 de dezembro (8h06) 357.219 -12,1 
