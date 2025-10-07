Primeira superlua de 2025 acontece na noite desta terça-feira (7)
Fenômeno ocorre cerca de três ou quatro vezes por ano, sempre de forma consecutiva
A primeira superlua de 2025 poderá ser vista no céu do Brasil na noite desta terça-feira (7). O fenômeno marca o início de três meses consecutivos em que será possível observar o astro nesse formato.
As próximas superluas estão previstas para os dias 5 de novembro e 4 de dezembro.
Veja imagens das Superluas
A Lua deve nascer no horizonte leste pouco antes das 19h (horário de Brasília), já completamente iluminada e próxima de seu ponto orbital mais próximo da Terra — conhecido como perigeu.
Como reconhecer uma superlua
Embora existam diferentes definições, uma Lua cheia que está pelo menos 90% próxima do perigeu costuma ser considerada uma superlua. Nessa condição, o satélite natural pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que quando está em seu ponto mais distante (apogeu).
Embora existam diferentes definições para o termo, costuma-se considerar uma superlua toda Lua cheia que ocorre quando o satélite está a pelo menos 90% de sua aproximação máxima da Terra (perigeu).
Nessa posição, a Lua pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que quando se encontra no ponto mais distante de sua órbita, o apogeu.
Em sua órbita de aproximadamente 27 dias, a Lua atinge o perigeu quando está a cerca de 363.300 km da Terra e o apogeu quando chega a cerca de 405.500 km de distância.
No entanto, esses valores variam ligeiramente, o que faz com que algumas superluas se aproximem mais do planeta do que outras. O fenômeno ocorre entre três e quatro vezes por ano, geralmente de forma consecutiva.
Veja também
Chamada de ‘Lua da Colheita’
A Lua cheia de outubro é tradicionalmente chamada de Lua da Colheita, por coincidir com o período de colheitas no Hemisfério Norte, próximo ao equinócio de outono. Segundo o Almanaque do Velho Fazendeiro, o brilho intenso dessa lua ajudava os agricultores a trabalhar até mais tarde, concluindo as colheitas antes do inverno.
Já para nós, no Hemisfério Sul, essa será a primeira Lua cheia após o equinócio da primavera, que ocorreu em 22 de setembro.