Primeira superlua de 2025 acontece na noite desta terça-feira (7)

A primeira superlua de 2025 poderá ser vista no céu do Brasil na noite desta terça-feira (7). O fenômeno marca o início de três meses consecutivos em que será possível observar o astro nesse formato.

As próximas superluas estão previstas para os dias 5 de novembro e 4 de dezembro.

Veja imagens das Superluas

Legenda: A superlua cheia "Harvest" surge sobre as águas do Golfo, na costa da Cidade do Kuwait. Foto: Yasser Al-Zayyat / AFP.

Legenda: A superlua nasce sobre Istambul, na Turquia. Foto: Yasin Akgul / AFP.

Legenda: Uma superlua cheia surge atrás de uma montanha na vila de Dodecametro, na região de Arcádia, na Grécia. Foto: Angelos Tzortzinis / AFP.

A Lua deve nascer no horizonte leste pouco antes das 19h (horário de Brasília), já completamente iluminada e próxima de seu ponto orbital mais próximo da Terra — conhecido como perigeu.

Como reconhecer uma superlua

Embora existam diferentes definições, uma Lua cheia que está pelo menos 90% próxima do perigeu costuma ser considerada uma superlua. Nessa condição, o satélite natural pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que quando está em seu ponto mais distante (apogeu).

Embora existam diferentes definições para o termo, costuma-se considerar uma superlua toda Lua cheia que ocorre quando o satélite está a pelo menos 90% de sua aproximação máxima da Terra (perigeu).

Nessa posição, a Lua pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que quando se encontra no ponto mais distante de sua órbita, o apogeu.

Em sua órbita de aproximadamente 27 dias, a Lua atinge o perigeu quando está a cerca de 363.300 km da Terra e o apogeu quando chega a cerca de 405.500 km de distância.

No entanto, esses valores variam ligeiramente, o que faz com que algumas superluas se aproximem mais do planeta do que outras. O fenômeno ocorre entre três e quatro vezes por ano, geralmente de forma consecutiva.

Chamada de ‘Lua da Colheita’

A Lua cheia de outubro é tradicionalmente chamada de Lua da Colheita, por coincidir com o período de colheitas no Hemisfério Norte, próximo ao equinócio de outono. Segundo o Almanaque do Velho Fazendeiro, o brilho intenso dessa lua ajudava os agricultores a trabalhar até mais tarde, concluindo as colheitas antes do inverno.

Já para nós, no Hemisfério Sul, essa será a primeira Lua cheia após o equinócio da primavera, que ocorreu em 22 de setembro.