Primeira superlua de 2025 acontece na noite desta terça-feira (7)

Fenômeno ocorre cerca de três ou quatro vezes por ano, sempre de forma consecutiva

(Atualizado às 20:55)
Ciência
Legenda: A superlua cheia "Harvest" surge sobre as águas do Golfo, na costa da Cidade do Kuwait.
Foto: Yasser Al-Zayyat / AFP.

A primeira superlua de 2025 poderá ser vista no céu do Brasil na noite desta terça-feira (7). O fenômeno marca o início de três meses consecutivos em que será possível observar o astro nesse formato.

As próximas superluas estão previstas para os dias 5 de novembro e 4 de dezembro.

Veja imagens das Superluas

A superlua cheia
Legenda: A superlua cheia "Harvest" surge sobre as águas do Golfo, na costa da Cidade do Kuwait.
Foto: Yasser Al-Zayyat / AFP.

Imagem da superlua nascendo sobra a cidade de Istambul, capital da Turquia.
Legenda: A superlua nasce sobre Istambul, na Turquia.
Foto: Yasin Akgul / AFP.

Imagem de uma superlua cheia surge atrás de uma montanha na vila de Dodecametro, na região de Arcádia, na Grécia.
Legenda: Uma superlua cheia surge atrás de uma montanha na vila de Dodecametro, na região de Arcádia, na Grécia.
Foto: Angelos Tzortzinis / AFP.

A Lua deve nascer no horizonte leste pouco antes das 19h (horário de Brasília), já completamente iluminada e próxima de seu ponto orbital mais próximo da Terra — conhecido como perigeu.

Como reconhecer uma superlua

Embora existam diferentes definições, uma Lua cheia que está pelo menos 90% próxima do perigeu costuma ser considerada uma superlua. Nessa condição, o satélite natural pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que quando está em seu ponto mais distante (apogeu).

Embora existam diferentes definições para o termo, costuma-se considerar uma superlua toda Lua cheia que ocorre quando o satélite está a pelo menos 90% de sua aproximação máxima da Terra (perigeu). 

Nessa posição, a Lua pode parecer até 14% maior e 30% mais brilhante do que quando se encontra no ponto mais distante de sua órbita, o apogeu.

Em sua órbita de aproximadamente 27 dias, a Lua atinge o perigeu quando está a cerca de 363.300 km da Terra e o apogeu quando chega a cerca de 405.500 km de distância. 

No entanto, esses valores variam ligeiramente, o que faz com que algumas superluas se aproximem mais do planeta do que outras. O fenômeno ocorre entre três e quatro vezes por ano, geralmente de forma consecutiva.

