Jena Malone revela ter sido vítima de abuso sexual durante gravações de ‘Jogos Vorazes’

A atriz Jena Malone, que interpretou a personagem Johanna Mason na franquia “Jogos Vorazes”, usou suas redes sociais nesta semana para revelar ter sido vítima de abuso sexual durante as gravações de “A Esperança - O Final”, em 2014.

"Estávamos filmando em uma bela casa na França e pedi ao motorista que me deixasse neste campo para que eu pudesse chorar e capturar este momento. Embora este tempo em Paris tenha sido extremamente difícil para mim, que estava passando por uma separação, também fui sexualmente agredida por alguém com quem trabalhei", começou ela

No emocionante depoimento, a artista revela ter tido dificuldade de decidir se continuaria ou não na franquia: “Eu gostaria que isso não estivesse ligado a um evento tão traumático para mim, mas a vida real é assim, eu acho. Como equilibrar o caos com a beleza, mas estou pronta para superá-lo e recuperar a alegria e o sucesso que senti com o filme”, ainda escreveu

"O processo é tão lento e não linear. Quero dizer que estou aqui para quem precisa conversar ou desabafar (...) Por favor, me mandem uma mensagem se precisarem de um espaço seguro para serem ouvidas", finaliza ela, demonstrando seu apoio a outras vítimas, como ela, de abuso sexual.

Um seguidor chegou a dizer que o abusador de Jena “conseguiu se livrar do ocorrido sem acusações”. “Isso não é verdade. Usei a justiça restaurativa para permitir a cura, a responsabilidade e o crescimento com a outra pessoa. Foi um processo difícil, mas acredito que realmente me ajudou a passar por algumas das partes mais difíceis do luto”, explicou a atriz, que não mencionou o nome do abusador.

