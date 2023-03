Flora Cruz manifesta apoio ao namoro da mãe, esposa de Arlindo Cruz: 'muito amor'

A influenciadora Flora Cruz, filha de Arlindo e Babi Cruz, demonstrou apoio ao novo relacionamento da mãe. Babi está namorando André Caetano e foi alvo de críticas nas redes sociais.

Em nota em seu perfil do Instagram nesta terça-feira (28), Babi afirmou que "não irá admitir ser tratada como vilã". Flora deixou um comentário na publicação: "É isso! Sem mais! Vamos para frente e como sempre com MUITO AMOR".

É a primeira vez que Flora se pronuncia sobre o novo relacionamento de Babi. Ela, assim como Arlindinho, o outro filho do casal, não segue mais a mãe no Instagram.

Arlindinho segue sem se pronunciar sobre o assunto. Já Kauan Felipe, filho de Arlindo de um relacionamento extraconjugal, apontou que houve "falta de cuidado" com a imagem do pai.

Babi e André se conheceram durante as eleições de 2022, enquanto ela enquanto concorrida a deputada estadual no Rio de Janeiro.

Repercussão do namoro

Desde que assumiu o relacionamento, na semana passada, Babi está sendo acusada de trair Arlindo Cruz, que está em estado vegetativo de modo irreversível.

Em seu pronunciamento, a empresária ressaltou que a possibilidade de ter outro relacionamento só foi considerada após ficar claro que ela e Arlindo nunca mais voltariam a ter "sequer o mínimo de relação entre homem e mulher".

Ela destacou que, desde que Arlindo sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em 2017, tem se dedicado a ele integralmente. O artista chegou a passar por 17 cirurgias e carrega diversas sequelas, impossibilitado de andar e falar.

"Hoje seguimos nos amando, com todas as barreiras que nos impedem de sermos um casal, mas, seguiremos adaptando o nosso amor até o fim dos nossos dias", afirmou Babi sobre o relacionamento de 37 anos com Arlindo.