'Amanhecer na Colheita': novo livro da saga 'Jogos Vorazes' ganha título oficial no Brasil e data de lançamento

O novo livro da saga "Jogos Vorazes", que terá foco na história do icônico Haymitch Abernathy, ganhou um título oficial no Brasil. A Editora Rocco compartilhou, na tarde desta quarta-feira (15), a imagem da nova capa oficial e a data de lançamento. Nos Estados Unidos, a obra foi nomeada como "Sunrise on the Reaping", mas ela chegará ao Brasil com o título "Amanhecer na Colheita".

A obra chega em todo o mundo no dia 18 de março deste ano, sendo um lançamento simultâneo já com uma adaptação confirmada ao cinema. O quinto livro da saga é ambientado 24 anos antes dos acontecimentos do primeiro livro da série, em que Katniss é a protagonista.

Na publicação, a Rocco já deu o gostinho do começo do livro escrito por Suzanne Collins. Confira:

"- Feliz aniversário, Haymitch. - O lado bom de ter nascido no dia da colheita é que dá para dormir até mais tarde no seu aniversário. Depois disso, é só ladeira abaixo. Um dia sem aula não compensa o terror do sorteio dos nomes. Mesmo que se sobreviva a isso, ninguém fica com vontade de comer bolo depois de ver duas crianças serem arrastadas para o abate na Capital. Eu rolo para o lado e puxo o lençol para cobrir a cabeça".

Como ler as três primeiras páginas?

Para quem tem interesse em ler as três primeiras páginas do livro, é preciso comentar "Amanhecer na Colheita" na postagem da Editora Rocco, no Instagram. Diversos leitores e fãs já comentaram e receberam o arquivo.

Sinopse de 'Amanhecer na Colheita'

Ao nascer do dia da 50ª colheita anual dos Jogos Vorazes, o medo toma conta dos distritos de Panem. Nesse ano, em comemoração ao Massacre Quaternário, o dobro de tributos será levado de suas casas.

No Distrito 12, Haymitch Abernathy está tentando não pensar muito nas suas chances de ser sorteado – só quer sobreviver ao dia e passar tempo com a garota que ama. Mas quando seu nome é chamado, todos os sonhos de Haymitch desmoronam.

Ele é separado de sua família e sua namorada e enviado para a Capital com outros três tributos do Distrito 12: uma menina que considera quase uma irmã, um rapaz viciado em calcular chances e apostas, e a garota mais arrogante da cidade. Conforme os Jogos têm início, Haymitch compreende que está tudo armado para o seu fracasso, mas parte dele deseja lutar... e que essa luta reverbere muito além da arena mortal.